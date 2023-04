O Ceará atingiu 50% da capacidade de seus reservatórios neste domingo, 30. O volume é resultado das fortes chuvas do primeiro quadrimestre deste ano, que ajudaram a recuperar o volume perdido em anos anteriores. Segundo dados da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), mais de 70 açudes do Estado já sangraram em 2023.

A Companhia considera a situação atual como “confortável”, mas afirma que, ainda assim, é preciso ter cautela. "O ano de 2023 atingiu diversos números que há muitos anos não se comemoravam. Mas, precisamos ter parcimônia, pois o Ceará é um Estado irregular na distribuição de chuvas, e essa água deve ser armazenada para garantir os anos seguintes", afirma o secretário dos Recursos Hídricos, Robério Monteiro.

Apesar do cenário positivo, algumas bacias hidrográficas, como as das regiões do Curu, Médio Jaguaribe e Sertão de Crateús, possuem reservas na casa dos 30%. Situação bem diferente da encontrada nas bacias de Acaraú, Litoral, Coreaú e nas Bacias Metropolitanas, que estão com volume superior a 70%.

O bom índice de chuvas no início do ano ajudou a encher reservatórios que não obtinham capacidade máxima há mais de uma década. Entre estes estão os açudes Quixeramobim, São José III, em Ipaporanga, Desterro, em caridade e Vieirão, em Boa Viagem.

O diretor de planejamento da Cogerh, João Lúcio Farias, considera o cenário melhor que o de anos anteriores, mas reforça a necessidade de continuar economizando água devido ao clima semiárido presente no Ceará.



