Chuva quebra parede de açude em Maranguape; prefeitura refaz barragem

Uma parede do açude São José, no distrito de Retiro, em Maranguape, rompeu entre essa sexta-feira, 28, e sábado, 29. A barragem do açude já havia rompido no último dia 11, e o local da nova quebra faz parte da área que estava sendo reconstruída.

O grande volume de chuva, ocorrido entre quinta e sexta-feira desta semana foi a razão da nova quebra.

“Nesta semana, em apenas 24 horas, tivemos um registro de mais de 160 milímetros de precipitação chuvosa, o que nos faz continuarmos vigilantes e trabalhando pela segurança e qualidade de vida dos maranguapenses”, afirma a nota da Prefeitura de Maranguape sobre o assunto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a prefeitura, a Defesa Civil Municipal e a Secretaria de Infraestrutura estão no local para apurar a situação. Em nota, a gestão informou sobre o ocorrido.

“Neste sábado, por conta das fortes chuvas registradas nos últimos dias, houve um pequeno rompimento na área onde estão sendo realizados os trabalhos, sem que houvesse danos materiais e a equipe da Prefeitura já está trabalhando mais uma vez no local, como tem feito desde o dia 11 de abril”, diz a nota.

Maranguape tem recebido chuvas fortes quase todos os dias desta semana e a situação impediu os trabalhos da equipe que vem reformando a área.

A Defesa Civil estadual não está inclusa na reparação da quebra neste sábado, 29, mas foi contatada no dia 11 de abril e afirmou que verificou-se que “o rompimento ocorrido não oferecia riscos de danos humanos”.

Sobre o assunto Caminhão com 40 kg de drogas que partiu de São Paulo é apreendido no Crato

CE: operação combate organizações criminosas envolvidas em jogos esportivos e de azar

Polícia Militar destaca mais de dois mil policias para operação de feriado

Tags