Canoagem na orla: passeios atraem amantes do remo e reforçam preocupação com segurança

Com o aumento da prática de esportes náuticos na orla de Fortaleza, os passeios de canoa têm conquistado cada vez mais adeptos na Capital. Mas a crescente movimentação também reforça a preocupação com segurança e o uso de itens indispensáveis como o salva-vidas, que se tornou ainda maior após o acidente com uma remadora na última semana.

De acordo com permissionários que atuam nos espaços de apoio aos esportes do mar (stand-up paddle, caiaque e canoagem) em pontos espalhados desde a Praia de Iracema até a do Mucuripe, o movimento durante o domingo, 30, foi "normal", com frequentadores que apresentaram um pouco mais de receio e outros maior interesse em conhecer os equipamentos de proteção utilizados.

"As pessoas estão vindo normalmente, mas perguntam. E a gente reforça a segurança que sempre teve: desde o colete salva-vidas até o leashe [corda que prende a canela do atleta ao equipamento] e o remo reserva", explica o instrutor e atleta Fábio Santiago, da escola Kayakeria.

"Muitas vezes nós mesmos é que socorremos banhistas por aqui em situações de afogamento, então falta um ponto de apoio mais próximo daqui, seja circulando pela praia ou naquelas torres para ter uma visão mais ampliada. É um socorro profissional e acaba sendo uma proteção a mais", aponta.



