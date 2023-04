Bombeiros seguem buscas por pescador desaparecido no rio Coreaú, em Camocim

Equipes de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil seguem em operação para encontrar o homem de 51 anos desaparecido desde quinta-feira, 27

Segue desaparecido, desde quinta-feira, 27, o homem de 51 anos que sumiu após sair para pescar no rio Coreaú, em Camocim, litoral norte do Ceará. Equipes de busca e salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e da Marinha do Brasil (MB) continuaram em operação neste sábado, 29, para localizar o pescador.

Identificado como Elivaldo, o homem saiu sozinho para a pescaria e somente sua canoa foi encontrada. As buscas foram iniciadas pela Marinha tão logo tomou conhecimento da ocorrência e, para auxiliar na procura, uma equipe de Inspeção Naval e embarcações da Agência da Capitania dos Portos em Camocim foi acionada.

De acordo com os bombeiros, a ação tem percorrido o rio Coreaú em sentido ao município de Granja e também nas proximidades da Praia das Barreiras. Em virtude da falta de visibilidade, as buscas foram encerradas no período noturno e nada foi encontrado até então, segundo a corporação.

As buscas foram encerradas no período noturno e serão retomadas pela manhã (Foto: Divulgação/CBMCE)



Em nota, a Marinha do Brasil informou que foi emitido Aviso aos Navegantes e realizado contato com a comunidade marítima, no intuito de ampliar a divulgação sobre o ocorrido e alertar todas as embarcações que estejam navegando em áreas próximas ao desaparecimento para apoiar nas buscas.



