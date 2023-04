Quadra chuvosa: reserva hídrica do Ceará cresceu 57% desde março

Estado estava com 31,29% da capacidade de armazenamento de água em 3 de março, contra 49,1% neste sábado, 22; maior parte do aumento aconteceu em abril, apesar das maiores chuvas terem sido em março

O nível de água armazenada nos açudes do Ceará aumentou em mais de 50% nos últimos 50 dias. Os dados são da Companhia Cearense de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh).

Segundo o monitoramento diário da Cogerh, em 3 de março, o nível somado de todos os açudes do Ceará correspondia a 31,29% da capacidade total. Desde então, o volume chegou a 49,1% do total.

O aumento equivale a mais da metade do que havia antes: houve um crescimento de 57%, quase 18 pontos percentuais a mais. Considerando as diferentes bacias hidrográficas, em partes do Ceará a reserva chegou a mais que dobrar de tamanho.

A bacia do Curu, que no começo de março estava em 16,5%, atualmente encontra-se com 32,5% da capacidade, 97% de aumento. Na do Sertão de Crateús o volume foi de 13,2% para 32,4%, 145% de crescimento.

O maior aumento, no entanto, foi na bacia do Banabuiú. Os 19 açudes da região somavam apenas 9,6% da capacidade 50 dias atrás. Neste sábado, os reservatórios acumulam 38,9% do total, um saldo positivo de 305%, mais do que o quádruplo.

À época, apenas cinco açudes do Ceará estavam sangrando. Hoje são mais de 60. Os reservatórios abaixo de 30% da capacidade, por sua vez, reduziram pela metade, de 68 para 34. O açude Castanhão, maior do Brasil, foi um daqueles a superar a marca, pela primeira vez desde 2014.

O aumento se deve, principalmente, às boas chuvas em março. Dos 184 municípios cearenses, 167 tiveram precipitação acima da média para o terceiro mês do ano, que é ainda historicamente o mais chuvoso no Estado. O dado é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

