Independência tem maior chuva no Ceará nas últimas 24h; veja previsão

O esperado é que as chuvas continuem pelos próximos dias em todas as macrorregiões do estado

O Ceará registrou chuvas em pelo menos 31 municípios nas 24 horas, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O esperado é que o céu fique nublado em todas as macrorregiões do estado.

O município de Independência registrou o maior índice pluviométrico, com 31 milímetros (mm) (Posto: Desejo), seguido por Fortim (Posto: Fortim), com 29 mm, e Amontoada (Posto: Nova Conquista), com 29 mm. Veja os postos que mais detectaram chuvas no gráfico a seguir:

Ceará registra chuvas em 31 cidades: veja a previsão para os próximos dias

Quinta-feira - 20/04/2023

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva na Ibiapaba, no Litoral Norte, no Sertão Central e Inhamuns e no Cariri. Nas demais macrorregiões, há alta possibilidade de chuva.

Sexta-feira - 21/04/2023

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva no Sertão Central e Inhamuns, no Cariri e no sul da Jaguaribana. Nas demais macrorregiões, há baixa possibilidade de chuva isolada.

Sábado - 22/04/2023

Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva isolada em todas as macrorregiões.

Ceará registra chuvas em 31 cidades: 64 açudes estão sangrando

Entre os 157 reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) cearenses, 64 estão sangrando e outros 9 apresentam volume acima de 90%. O Estado também conta com 34 açudes com volume abaixo dos 30%.

No mesmo período no ano passado, o Ceará tinha 28 reservatórios sangrando, 11 acima dos 90% e 63 com volume inferior a 30%.



