Apenas um município cearense ainda não registrou chuvas em abril; saiba qual

O município de Abaiara, na região do Cariri, é o único no Estado que ainda não registrou chuvas neste mês de abril. Após março com precipitações acima da média histórica, a cidade tende a terminar o primeiro quadrimestre com média inferior aos últimos oito anos.

Essa queda entre os meses do segundo bimestre acontece pelo sexto ano seguido, com destaque para o triênio 2018-2020, onde o volume de chuvas em março foi, pelo menos, duas vezes maior que em abril. Confira no gráfico:

De acordo com a Funceme, a redução é considerada normal e já esperada. “Os maiores acumulados de chuva em março, em relação a abril, são devido à maior atividade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principalmente devido à localização mais próxima ao Ceará”, explica meteorologista Rafaela Gomes.

Das 28 cidades que compõem a região do Cariri, 17 registraram menos da metade da média histórica do período. Confira os municípios abaixo:

Aurora (89.8)

Cedro (86.1mm)

Várzea Alegre (84.8mm)

Ipaumirim (83.8mm)

Jucás (79.4mm)

Milagres (73.8mm)

Juazeiro do Norte (70.4mm)

Missão Velha (66.6mm)

Umari (66.4mm)

Barbalha (65mm)

Jardim (55.4)

Brejo Santo (49mm)

Mauriti (47.2mm)

Santana do Cariri (46.4mm)

Jati (39.4mm)

Penaforte (37.3mm)

Abaiara (0mm)

Ainda segundo a Funceme, há estimativas de chuvas isoladas durante os próximos dias para os municípios da região. Para Abaiara, a previsão aponta acumulados de até 25mm entre os dias 19 de abril e 02 de maio.

Com 688 mm registrados até o dia 20/04, o volume de precipitações na cidade deve ser o menor desde 2016, quando choveu 753 mm no período.

