Jovem morre afogado ao tentar resgatar cachorro em açude no Ceará

Um adolescente de 14 anos morreu afogado após tentar salvar o próprio cachorro de afogamento em um açude na localidade de Sítio Grossos, no município de Aurora, a 464 km de Fortaleza. O caso ocorreu na tarde dessa sexta-feira, 21, feriado de Dia de Tiradentes.

Segundo nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada, para atender uma ocorrência de afogamento de um adolescente, de 14 anos. Francisco Leonardo Pessoa de Oliveira estava acompanhado de um amigo, quando seu cão entrou no açude. Na tentativa de resgatar o animal, o jovem acabou não conseguindo sair da água. A morte foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Ainda segundo informações policiais, o corpo da vítima foi localizado pela população local. A nota não confirma se o cachorro foi salvo. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) esteve no local. O caso foi registrado em um Boletim de Ocorrência (BO), em uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), que segue apurando o fato.

