Suspeito de estuprar filha de 3 anos é preso em Nova Russas, no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu nesse sábado, 1°, um homem de 43 anos, suspeito de estuprar a própria filha, uma criança de 3 anos. O crime foi registrado na região de Timbaúba, em Nova Russas, a 311km de Fortaleza.

No momento da prisão, o homem, que estava com um mandado de prisão em aberto, não apresentou resistência. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), informou que o nome do envolvido não será divulgado para preservar a vítima.

A mãe da criança relatou aos policiais que, na última quinta-feira, 30 de março, havia deixado a menina aos cuidados do pai para ir a um ponto comercial. Quando retornou, soube pela criança os detalhes sobre a ação criminosa.

No último sábado, 1°, os investigadores foram até a zona rural do município de Nova Russas, onde foi realizada a prisão do suspeito, que não possuía antecedentes criminais. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Crateús.

Segundo a SSPDS, as investigações continuam com foco em identificar se esta teria sido a primeira vez que homem havia abusado da filha.

Denúncias



A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número da Delegacia Municipal de Nova Russas: (88) 3672 6102.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181 (WhatsApp).



