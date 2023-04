Chuvas no Ceará: 2.691 desabrigados, 26 feridos e seis mortos

As chuvas das últimas semanas no Ceará deixaram 2.691 pessoas desabrigadas, 26 feridos e seis mortos. Os óbito ocorreram nos municípios de Aratuba (3), Porteiras (1), Piquet Carneiro (1) e Solópole (1).

De acordo com boletim emitido pelo Governo do Estado na tarde deste domingo, 2, às 17h40min, 15 cidades estão em situação de emergência e uma, Milhã, decretou estado de calamidade pública por causa de alagamentos.

Pelo menos 11 rodovias estaduais foram atingidas, com cinco ainda registrando algum tipo de interrupção.

A Secretaria de Proteção Social do Ceará (SPS) continua com distribuição de 760 cestas básicas, 1.582 quilos de alimentos in natura e 404 colchões a oito cidades (Aratuba, Uruburetama, Itapipoca, Pacatuba, Umirim, Milhã, Senador Pompeu e Itapajé).

Os municípios atingidos também estão recebendo orientação da Pasta no tocante a protocolos de atendimento e casos de alagamento. A equipe psicossocial também está fornecendo ajuda para que protocolos de ação possam ser desenvolvidos.

Previsão do tempo

De acordo com a Funceme, persiste a condição favorável a chuvas em todo o território cearense até terça-feira, 4. Entre esta noite de domingo, 2, e segunda-feira, 3, a intensidade pode variar, chegando a forte, para a maior parte do Estado em alguns momentos.

A partir da madrugada desta segunda-feira, seguindo ao longo do dia, a previsão é de chuva em todas as macrorregiões. Para a faixa litorânea, Ibiapaba, Maciço de Baturité, Jaguaribana e Sertão Central, Inhamuns e norte do Cariri, previsão de chuva de forte a moderada. No extremo sul do Ceará (sul do Cariri e do Sertão Central e Inhamuns), a tendência é de chuva entre fraca a moderada.

Cidades em situação de emergência (15)

Altaneira

Missão Velha



Aratuba



Antonina do Norte



Guaramiranga



Itapipoca



Uruburetama



Tururu



Itapajé



Umirim



Pedra Branca



Senador Pompeu



Mauriti



Porteiras



Groaíras

Cidades em Situação de Calamidade (1)

Milhã

Pessoas atingidas

Desabrigados e/ou desalojados: 2.691



Feridos: 26



Mortos: 6



Desaparecidos: 0