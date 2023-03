Chuvas no Ceará: choveu em 102 municípios, maior registro somou 91 mm

Viçosa do Ceará teve chuvas de 91 mm entre ontem e a manhã deste sábado, 18. Capital registrou 30,8 mm no mesmo período

Cerca de 102 municípios cearenses registraram chuvas entre as 7 horas de sexta-feira e as 7 horas deste sábado, 18. Conforme dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os maiores acumulados foram na região de Ibiapaba, onde foram observados 91 milímetros.

Os maiores acumulados se concentraram no Sertão Central: Viçosa do Ceará, na Ibiapaba, com 91 mm, e Granja, no Litoral Norte, com 89 mm, tiveram as máximas mais expressivas.

Em seguida, aparecem Parambu, no Sertão Central e Inhamuns, Groaíras, na região da Ibiapaba, e Granja novamente, em outro posto, com 87,6 mm.

Fortaleza registrou máximo de chuvas de 30,8 mm, no posto Castelão, entre 19h de sexta-feira e 7h deste sábado. Entre quinta e sexta-feira, pelo menos 154 municípios registraram precipitações.

Na noite desta sexta-feira, em Juazeiro do Norte, no Cariri, fortes chuvas com trovões foram registradas. De acordo com o âncora da CBN Cariri, Farias Junior, houve pontos de alagamento na cidade e foi registrada queda de energia no Centro Universitário Doutor Leão Sampaio.

Pelo radar da Funceme houve chuvas nas cidades de Santa Quitéria, Itapipoca, Itapajé e São Gonçalo do Amarante. As precipitações começam a tomar proporções maiores entre o litoral Norte, Pecém e norte do Sertão Central.



Confira as 10 maiores chuvas por posto do dia:

Viçosa Do Ceará (Posto: Manhoso): 91 mm

(Posto: Manhoso): 91 mm Granja(Posto: Timonha): 89 mm

Parambu (Canabrava-Cocogi): 88 mm

Groaíras (Posto: Capim 1): 87,6 mm

Granja (Posto: Granja): 83,6 mm

Frecheirinha (Posto: Frecheirinha): 78 mm

Várzea Alegre (Posto: Várzea Alegre): 77 mm

Bela Cruz (Posto: Prata): 77 mm

Tianguá (Posto: Pindoguaba): 75 mm

Massapê (Posto: Massapê): 73 mm

Granja (Posto Açude Gangorra): 70 mm

São Gonçalo do Amarante (Posto: Santo Amaro): 67,3 mm

Previsão do tempo

O Ceará deve seguir com condições favoráveis às chuvas em todas as macrorregiões até o este domingo, 19. No fim de semana, as principais chuvas deverão iniciar pela faixa litorânea e Maciço de Baturité. Já pela tarde, nas demais regiões.

Neste sábado, 18, a tendência é de chuva em todas as macrorregiões e os maiores acumulados poderão acontecer, principalmente, no centro-norte do Ceará, isto é, sobre a faixa litorânea, Ibiapaba, Maciço de Baturité, e norte da Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns. Os acumulados mais expressivos deverão ocorrer, preferencialmente, entre os períodos da tarde e noite.

Já no domingo, 19, o cenário ainda é favorável à ocorrência de chuva em todo o estado. A chuva poderá ocorrer ao longo do dia em todas as regiões, principalmente, sobre o Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns, da faixa litorânea e da Ibiapaba. Espera-se intensidade variando de fraca a forte.

Até segunda-feira, 20, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

As chuvas esperadas devem-se a formação de áreas de instabilidade atmosférica por causa da proximidade da ZCIT do norte do NEB, bem como da atuação do sistema de brisa e de efeitos locais, como relevo, temperatura e umidade.



