Sobe para 29 número de mortos por tornados e tempestades violentas nos EUA

Pelo menos 29 pessoas morreram no sul e centro-oeste dos Estados Unidos devido às violentas tempestades e tornados que destruíram casas e comércios, segundo novo balanço divulgado pelas autoridades locais neste domingo (2).

Duas crianças e um adulta faleceram em Memphis, Tennessee, devido à queda de árvores sobre suas residências, informou à AFP a polícia local, elevando para 12 o número de mortos neste estado do sul dos EUA.

Com isso, o balanço de óbitos no país subiu de 26 para 29.

Restaram apenas cenas de devastação pelo caminho do tornado no Tennessee, onde o fenômeno natural arrancou árvores e destruiu casas.

"Eu podia sentir a casa inteira tremendo", disse Janice Pieterick, cuja casa viu portas e janelas de vidro explodirem quando o tornado atingiu o condado de Lewis.

Essas mortes se somam às registradas nos estados de Arkansas, Mississippi e Alabama, no sul, e em Indiana e illinois, no centro-oeste americano, assim como no Delaware, no leste.

"Estamos trabalhando em estreita colaboração com o estado de Indiana e outros estados afetados enquanto avaliam os danos e estamos prontos para responder a quaisquer solicitações adicionais de assistência federal", disse o presidente dos EUA, Joe Biden, neste domingo, depois de expressar apoio às vítimas e suas famílias.

Vários tornados, alguns de tamanho e força excepcionais, atingiram partes do estado de Arkansas. Pelo menos cinco pessoas morreram no local, segundo a governadora Sarah Huckabee Sanders, que declarou estado de emergência geral e mobilizou a Guarda Nacional.

A capital do estado, Little Rock, foi fortemente atingida. Moradores acordaram no sábado com uma imagem sombria de carros capotados, árvores enormes arrancadas do solo, linhas telefônicas quebradas e casas destruídas.

"Sabemos que muitas pessoas tiveram que se deslocar e estão buscando refúgio", informou o prefeito de Little Rock, Frank Scott Jr.

No vizinho Mississípi, onde um tornado na semana passada deixou 25 mortos, o serviço de gestão de crise relatou uma morte e vários feridos no condado de Pontotoc.

Um idoso morreu no Alabama quando um tornado atingiu sua casa, disseram as autoridades de Huntsville.

No estado de Illinois, as fortes tempestades também provocaram mortes e estragos.

Na madrugada de sábado, a cidade de Belvidere foi atingida por um forte tornado que provocou o desabamento do telhado e parte da fachada do Teatro Apollo durante um show de uma banda de heavy metal.

O chefe dos bombeiros de Belvidere, Shawn Schadle, confirmou uma pessoa morta e 28 feridas no desastre, cinco com lesões graves.

No condado de Crawford, três pessoas morreram devido ao colapso de uma casa, disse o porta-voz do serviço de emergências de Illinois, Kevin Sur.

No estado vizinho de Indiana, três pessoas foram confirmadas como mortas depois que uma tempestade varreu o condado de Sullivan, disseram autoridades citadas pela mídia local.

E em Delaware, uma pessoa morreu devido ao colapso de "uma estrutura" no condado de Sussex, segundo as autoridades.

Na passagem do fenômeno pelo nordeste do país, os estados mais atingidos foram Ohio e Pensilvânia.

Mais de 230.000 residências ainda estavam sem energia no domingo em vários estados do nordeste, de acordo com o site Poweroutage.us.

Os tornados, um fenômeno meteorológico tão impressionante quanto difícil de prever, são comuns nos Estados Unidos, especialmente no centro e no sul do país.

Em dezembro de 2021, cerca de 80 pessoas foram mortas por tornados no Kentucky.

