Ceará tem madrugada de chuva nesta segunda-feira, 13

Precipitação atingiu quase todas as macrorregiões do Estado; partes Sul e Leste do Ceará foram as que registraram chuva mais intensa ao longo da noite

O Ceará começa esta segunda-feira, 13, com um tempo típico de quadra chuvosa. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), houve registreo de precipitação significativa no Estado durante toda a madrugada.

As áreas do Ceará com precipitação mais intensa foram ao Sul e ao Leste do Estado. A informação vem de dados preliminares de radar, registrados pela Fundação em tempo real.

No Cariri e no Sul do Sertão Central e Inhamuns, a chuva ocorreu durante toda a madrugada. Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e a parte Leste do Sertão Central e Inhamuns receberam precipitação mais forte a partir das 2h30min.

Os ventos a Oeste levam as nuvens de chuva também para o Litoral do Pecém e Litoral Norte. Há chances que o tempo feche na Ibiapaba, mas até o momento a macrorregião permanece seca.

No Cariri, a cidade de Barro registrou 67,4 mm de chuva até o momento, sendo a maior precipitação do Estado. Mauriti e Crato, na mesma macrorregião, tiveram, respectivamente, 43,6 e 26,6 mm mas últimas seis horas.

Para o restante do dia, a Funceme indica que as chuvas devem continuar ocorrendo. A expectativa é que a precipitação se concentre na faixa litorânea, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns.

