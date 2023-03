Milhã sofre com alagamentos após chuvas intensas na região

De acordo com dados da Funceme, 130 milímetros de chuva foram registrados no município entre domingo, 26, e esta segunda-feira, 27

Após fortes chuvas, a manhã desta segunda-feira, 27, foi marcada por transtornos no município de Milhã, a 291,9 km de Fortaleza. Diversas ruas da cidade estavam alagadas durante as primeiras horas do dia. Além do nível elevado de água, os moradores também ficaram sem energia elétrica.

De acordo com a Prefeitura de Milhã, por volta das 10 horas da manhã desta segunda-feira, 27, uma equipe da Enel trabalhava na cidade para solucionar o problema.

Ainda não há confirmação do número de desabrigados. Funcionários de depósito de construção estão ajudando no transporte de materiais de moradores, que tiveram casas inundadas durante a enchente, informou a prefeitura.

Segundo dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu 130 milímetros (mm) em Milhã, entre as 7 horas desse domingo, 26 e as 7 horas desta segunda-feira, 27.

Chuvas em Milhã: abrigos provisórios para famílias são montados

Em uma nota conjunta da Prefeitura de Milhã com a Defesa Civil do Município, foi informado que abrigos provisórios estão sendo montados para atendimento das famílias desabrigadas. Os pontos de apoio estão localizados na Escola Cleonice e na Creche Criança Feliz. Ainda conforme a nota, há casas que estão em risco de desmoronamento.

De acordo com os dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), o açude Jatobá, principal fonte de abastecimento hídrico do município de Milhã, está sangrando. Antes das chuvas registradas entre domingo e segunda-feira, o açude tinha menos da metade da capacidade hídrica (49,63%).

