Chuvas no Ceará: 4 trechos de rodovias estão bloqueados e 3 pontos são liberados

Devido aos estragos causados pelas chuvas fortes no Ceará nos últimos dias, quatro trechos de rodovias do Estado estão bloqueados. De acordo com a Superintendência de Obras Públicas, outros três pontos que passaram por intervenções após sofrer danos já foram liberados nesta quinta-feira, 30.

No Litoral Oeste e Vale do Curu, a CE-240, que liga Miraíma a Itapipoca, segue sendo recuperada pelo órgão após romper com o extravasamento de barragens. Como a via está interditada nos dois sentidos, a SOP orienta que o caminho seja evitado.

Já na Serra da Ibiapaba, em Viçosa do Ceará, a superintendência orienta que os motoristas não passem pela CE-311 em períodos de chuvas fortes. O trecho não chegou a ser bloqueado, mas tem risco de deslizamentos de rochas.

O trecho da CE-166 que liga Senador Pompeu a Piquet Carneiro, no Sertão Central, também tem bloqueio total após alagamentos na região. Com a diminuição do volume das águas, equipes se preparam para iniciar intervenções no local.

Na mesma região, o ponto da CE-371 que liga Deputado Irapuan Pinheiro a Milhã teve o tráfego liberado, mas a via ainda apresenta pontos de erosão e exige mais atenção dos motoristas. A SOP afirma estar concluindo a recuperação da área.

No Cariri, a CE-384, que liga Mauriti ao estado da Paraíba, também tem bloqueio total nos dois sentidos. Outro trecho apresentou erosão. A superintendência espera condições climáticas favoráveis para concluir a recuperação da via.

Na mesma região, o trecho da CE-153 que liga Porteiras à localidade de Jardim Mirim foi liberado na tarde de quarta-feira, 29, após obras de reparos paliativos. Ainda há bloqueio parcial na CE-166, entre Santana do Cariri e Nova Olinda.

O ponto que estava bloqueado da CE-060 em Caririaçu/Juazeiro do Norte também foi liberado para tráfego na tarde de quarta-feira, 29. A via continua sendo monitorada, segundo a SOP.

Como está a trânsito das rodovias do Ceará? Veja boletim de quinta, 30 de março (30/03)

BLOQUEIO TOTAL

CE-240: trecho que liga Miraíma a Itapipoca, no Litoral Oeste e Vale do Curu.



CE-166: trecho que liga Senador Pompeu a Piquet Carneiro, no Sertão Central



CE-384: trecho que liga Mauriti ao estado da Paraíba, no Cariri.

BLOQUEIO PARCIAL

CE-166: trecho que liga Santana do Cariri a Nova Olinda, no Cariri.

LIBERAÇÃO

CE-371: trecho que liga Deputado Irapuan Pinheiro a Milhã, no Sertão Central. Ainda exige atenção.



CE-153: trecho entre Porteiras e a localidade de Jardim Mirim, no Cariri.



CE-060: trecho entre Caririaçu e Juazeiro do Norte, no Cariri.

ATENÇÃO

CE-311: trecho em Viçosa do Ceará. Trecho liberado, mas com perigo de deslizamentos de rochas. Não transitar durante chuvas fortes.



