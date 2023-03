Chuvas em Senador Pompeu: nível de água dificulta acessos e traz risco a barragens

Em Senador Pompeu, município no Sertão Central do Ceará a 265,8 km de Fortaleza, 12 localidades estavam isoladas por conta das chuvas na última terça-feira, 28 de março. Como informou o capitão da Defesa Civil do Ceará, Davi Teixeira, em entrevista à rádio O POVO CBN nessa quarta-feira, 29, o restabelecimento destes acessos pode demorar devido ao nível da água.



“Nós temos, até hoje, uma equipe da Defesa Civil em Senador Pompeu. É bastante comum nesses desastres de chuva e tempo, que muitas estradas sejam rompidas e danificadas, isso faz com que a comunidade fique isolada. Tanto a prefeitura quanto o Governo do Estado têm trabalhado no âmbito de recuperar os acessos”, colocou Teixeira.

Ele explicou, também, que as regiões do Cariri e Centro-Sul do Ceará têm recebido um volume de chuva expressivo nos últimos dias e que as cidades de Senador Pompeu e Milhã, devido a condições de relevo e às suas bacias hidrográficas, tendem a receber água que vem do Cariri. Entretanto, apesar dos grandes volumes de chuva, o nível das águas vem baixando, o que auxilia o restabelecimento desses acessos.

Além das regiões isoladas, outra preocupação do poder público na região de Senador Pompeu é a segurança das barragens. Para o capitão, as barragens, especialmente aquelas que apresentam muita vegetação, sempre são um ponto crítico em épocas de chuva.

“É comum aqui no Ceará, isso é até cultural, que as pessoas construam esses barramentos para reservar água para os períodos de estiagem. No entanto, esses barramentos não recebem as manutenções adequadas”, relatou.

Com isso, a orientação da Defesa Civil é de que o poder municipal tente mapear estas barragens para que seja feita uma manutenção paliativa imediata. Aos proprietários dessas estruturas, a recomendação, segundo ele, é liberar a água gradualmente e abrir mão das reservas de água para não comprometer as comunidades próximas.



