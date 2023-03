Parte do Ceará amanhece sob chuva nesta quinta-feira, 30

Lado Leste do Estado teve a maior parte das precipitações no começo desta quinta-feira, 30; Capital registrou apenas chuvas pontuais no fim da madrugada

O foco de chuvas no Ceará segue sendo na parte Leste do Estado nesta quinta-feira, 30. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, as maiores precipitações desde o início da madrugada ocorreram na macrorregião Jaguaribana. Partes do Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité também registraram chuvas.

Diferentemente dessa quarta-feira, porém, Fortaleza não teve chuva significativa. Alguns focos isolados ocorreram por volta das 4 horas, mas a maior parte da Capital amanheceu apenas com céu nublado.

Para o restante do dia, a previsão da Funceme é idêntica à da quarta-feira. A Fundação espera céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões do Ceará, com chances de chuva isolada na Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns, e precipitações mais intensas no restante do Estado.

