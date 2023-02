Quinta-feira começa com fortes chuvas e trovoadas no Ceará

Todas as macrorregiões do Estado registraram precipitação na madrugada desta quinta-feira, 23; maior índice foi em Boa Viagem, com mais de 50 mm de chuva

A tendência de fortes chuvas no Ceará da quarta-feira, 22, continua ao longo desta quinta-feira, 23. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo dados de radar da Fundação, todas as macrorregiões do Estado apresentaram precipitação desde a meia-noite. Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e Sertão Central e Inhamuns foram as regiões do Ceará com chuva mais intensa.

Até as 4h30min, o município com maior índice era Boa Viagem, no Sertão Central e Inhamuns. A chuva chegou a 53,5 mm na cidade, com precipitação mais intensa por volta da meia-noite.

Funceme previa chuvas intensas no Ceará

Ainda na quarta-feira, a Funceme emitiu aviso sobre a possível ocorrência de chuvas intensas no Ceará. Segundo a Fundação, havia chance média de precipitação significativa no Estado.

Para Fortaleza, a chance de chuvas era de 90%. A expectativa acabou ocorrendo já nas primeiras horas da madrugada.

Mais sobre a quadra chuvosa no Ceará

