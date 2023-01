Chuvas superam a média para janeiro em mais de 50 municípios do Ceará

Fortaleza está na lista de cidades que superaram a média esperada. A maior variação é em Granjeiro, no Cariri, onde a média observada até o momento é mais que o dobro do esperado para o mês

A uma semana do fim de janeiro, mais de 50 municípios do Ceará mostram ter acumulado um volume de chuvas superior à média esperada para o mês. Os dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) são parciais, e o balanço pode mudar nos próximos dias a depender das precipitações.

A maior variação é em Granjeiro, no Cariri, onde a média observada até o momento é mais que o dobro do esperado para o mês. Anualmente, o município acumula média de 160,8 milímetros (mm) de chuva no primeiro mês do ano. Até esta terça-feira, 24, o acumulado médio registrado é de 342 mm - um desvio de 112,7%.

Depois de 15 dias seguidos registrando chuvas, Fortaleza também está na lista de municípios cujo acumulado médio tem um desvio positivo em relação à média normal para o mês. A Capital costuma registrar média de 117,1 mm e neste mês tem, até o momento, 131,8 mm.

Previsão do tempo

De modo geral, a previsão para o Ceará nesta terça-feira, 24, indica chuvas fracas a moderadas em todas as macrorregiões. As precipitações podem ser ocasionalmente fortes no Litoral Norte e Ibiapaba, onde a Zona de Convergência Intertropical pode influenciar nas chuvas.

Para quarta-feira, 25, espera-se chuvas isoladas em todas as regiões.

Já na quinta-feira, 26, as chuvas tendem a se concentrar no Cariri, Oeste do Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba e Litoral Norte. No entanto, as demais áreas também podem receber chuva no decorrer deste dia.

As chuvas esperadas devem-se a áreas de instabilidade atmosférica e a efeitos locais, como brisa, relevo, temperatura e umidade.

Quadra chuvosa no Ceará

O Ceará tem maior probabilidade de chuvas acima da média no trimestre de fevereiro a abril de 2023, segundo prognóstico climático divulgado pela Funceme na última sexta-feira, 20.

Conforme o estudo, as probabilidades são de 50% para precipitações acima da normalidade, 40% em torno dela e 10% para chuvas abaixo da média climatológica. O prognóstico indica ainda, alta variabilidade espacial e temporal na distribuição das chuvas no estado.

“As condições oceânicas são favoráveis para todo o Norte da região Nordeste, o que acaba sendo bom não somente para o Ceará. Porém, é importante reforçar que, mesmo confirmando-se o cenário mais provável, é natural que dias mais secos ocorram durante o trimestre. Há uma tendência que o mês de fevereiro, principalmente no início, seja de poucas precipitações”, explica Eduardo Sávio Martins, presidente da Funceme.

Média de chuvas no Ceará em 2023 é de 82,8 mm

