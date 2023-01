Profetas preveem bom inverno em 2023, com chuvas mais intensas a partir de março

Homens e mulheres que traduzem os sinais da natureza, apreciando e observando elementos dela, se reuniram neste sábado, 14, em Quixadá (a 163 km de Fortaleza), no 27° Encontro dos Profetas da Chuva. A maioria dos sábios presentes no evento compartilhou o mesmo prognóstico para 2023: Ceará vai ter um inverno bom, com chuvas mais intensas a partir de março, um mês após o início da quadra chuvosa.

O profeta Erasmo Barreira, de 75 anos, que carrega ainda o dom de ser poeta, faz suas previsões observando, dentre vários fenômenos, o movimento de formigas, cupins e plantas. Com um ramo de juazeiro nas mãos, sua experiência explica que os frutinhos ainda não desabrochados apontam uma boa quadra chuvosa.

"Nós vamos ter um inverno bom, muito promissor. Eu tô animado e convicto de que nós vamos ter um grande inverno neste ano", pontua.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já José Célio, ainda mais vivido, com 95 anos, sabe se a chuva vai chegar pelo som que a natureza emite. "Estamos confiando em um bom inverno (...) Vamos ter um super inverno", prevê, bastante otimista e convicto em sua visão.

Maria Genésia, 69, faz o prognóstico lendo e interpretando o que os astros têm a falar. Segundo ela, que também é rezadeira, "vai ter chuva boa" e em alguns lugares do Estado as precipitações serão mais intensas.

O prognóstico desses profetas e de grande parte dos cerca de 30 sábios presentes no encontro é de que haverá boas chuvas já em fevereiro. No entanto, as mais intensas vão começar em março e devem durar até o meio do ano. A quadra chuvosa oficialmente é considerada até o mês de maio.

Cerca de três dos sábios presentes, contudo, não se mostraram tão otimistas com o que leram da natureza. De acordo com eles, deve chover no Estado, mas em uma intensidade "média" ou baixa.

“A importância desse evento é valorizar nossos guardiões e guardiãs da cultura, e promover um encontro para que eles possam trocar experiências”, ressaltou a secretária estadual da Cultura do Estado, Luiza Cela.

Jardim dos profetas "encantados"

Antes dos profetas compartilharem suas interpretações e previsões, foi inaugurado, nas dependências do Campus Quixadá do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE), o “Jardim dos Profetas”. O espaço é dedicado à memória dos sábios já falecidos e que dedicaram parte da vida contribuindo com suas leituras antecipadas sobre as quadras invernosas.

No jardim foram plantadas mudas de aroeira, ipê, ingazeira e oiti. Cada uma levando o nome dos profetas: Francisco Mariano, Antônio Lima, João Ferreira Lima, Francisco Leite, Francisco dos Santos (Francisco Leiteiro), Ribamar Lima, Antônio Paruará, Joaquim Moqueca, Francisca Nobre Cavalcante e Francisco Filismino.

Simbólico, o gesto busca “reverenciar a memória nativa do sertão”. Foi a forma de homenagear os homens e mulheres nordestinos que usaram da ciência da observação e até mesmo da fé para ser um canal entre a natureza e o povo.

"O jardim é muito importante porque através dele a gente preserva essa memória desses mestres e mestras da Cultura popular que a gente chama carinhosamente de profetas da chuva. As plantas significam esse renascimento, esse ressurgimento, a continuidade da existência desses profetas que amam a terra e voltam pra terra em forma de planta", destaca Clébio Ribeiro, secretário da Cultura de Quixadá e um dos idealizadores do jardim dos profetas.

Profetas: programação terá eventos até junho

As ações do projeto Encontro dos Profetas da Chuva acontecem até junho. Além deste sábado, estão previstos outros eventos, como uma exposição, exibição de documentários, lançamento de um livro e a realização de um seminário.

O encontro dos profetas da chuva é o evento que marca o início do ano cultural na região do Sertão Central do Ceará. Além de Quixadá, o encontro vem sendo realizado em outros municípios cearenses desde 2004. É o caso da cidade de Tejuçuoca, a 148,5 km de Fortaleza.

Tags