Março, abril e maio: há probabilidade de 40% para chuvas acima do normal no Ceará. Prognóstico da Funceme para o trimestre, divulgado nesta sexta-feira, 17, indica ainda 40% de probabilidades para a categoria de chuvas em torno da média e apenas 20% de probabilidades de chuvas abaixo da média.

No trimestre anterior, que compreendia de janeiro a abril, o prognóstico da Funceme também indicou mais probabilidade de o Estado registrar chuvas acima da normalidade observada. No dia 20 de janeiro, a entidade divulgou que as probabilidades são de 50% para precipitações acima da normalidade, 40% em torno dela e 10% para chuvas abaixo da média climatológica.