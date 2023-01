Média de chuvas no Ceará em 2023 é de 82,8 mm

O índice pluviométrico, no entanto, já é o quinto maior dos últimos 10 anos, ficando atrás apenas de 2016, 2019, 2020 e 2022. Os números podem ser ainda maiores a depender das chuvas dos últimos dias do mês

Até o momento, o Ceará registra 82,8 mm de chuvas em janeiro. O volume ainda está abaixo da média observada para todo o mês, que é de 98,7 mm, mas ainda configura normalidade de precipitações para o período. Os números são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O índice pluviométrico já é o quinto maior dos últimos dez anos, ficando atrás apenas de 2016, 2019, 2020 e 2022 com 189.6 mm, 109 mm, 141.7 mm e 163.7 mm, respectivamente. O cenário pode mudar a depender da quantidade de chuvas nos últimos dias do mês. Veja o gráfico:



A previsão da Funceme indica que as chuvas devem continuar nos próximos dias. Nesta segunda, 23, o céu deve variar entre parcialmente nublado a poucas nuvens, com chuva no Cariri, Sertão Central e Inhamuns, e alta possibilidade de chuva nas demais macrorregiões.

A previsão é praticamente a mesma para a terça-feira, 24, a mudança é que o céu deve variar entre parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.

Quarta-feira, 25, terá alta possibilidade de chuva no Litoral Norte, Ibiapaba e Sertão Central e Inhamuns, e baixa possibilidade de chuva nas demais macrorregiões.



Quatro açudes já sangraram no Ceará em 2023

O primeiro alude a sangrar no Ceará em 2023 foi o Germinal, que atingiu sua capacidade máxima no dia 6 de janeiro. Nesta última sexta-feira, 20, os açudes Tijuquinha, em Baturité, e o Caldeirões, em Saboeiro, e Rosário, em Lavras da Mangabeira, também sangraram.

Além disso, dos 157 reservatórios cearenses monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), outros dois açudes apresentam volume acima de 90%: Muquém e Aracoiaba. O Estado, no entanto, também conta com 69 açudes com volume abaixo dos 30%.



