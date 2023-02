Ceará tem cerca de 50% das chuvas esperadas para todo o mês de fevereiro

No Estado, três açudes estão sangrando e outros seis têm volumes acima de 90% das suas capacidades. Nas últimas 24 horas, choveu em mais de 90 municípios

Atualmente, o Estado registra média de 56 milímetros (mm) de chuva em fevereiro. A média normal para todo o mês são 118,6 mm. Assim, o Ceará tem o acumulado equivalente a 47,2% do esperado. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e compreendem o período até esta sexta-feira, 17.

Ao anunciar o prognóstico de precipitações para os meses de fevereiro a abril, a Funceme apontou que, mesmo com 50% de probabilidade para chuvas acima da média, o primeiro mês da quadra chuvosa poderia ficar dentro da média. Isso porque a mudança dos sistemas atmosféricos tende a consolidar chuvas mais expressivas somente a partir da segunda quinzena de fevereiro.

Nestes primeiros dias da quadra chuvosa, o Ceará tem 30,9% da capacidade de reserva hídrica armazenada entre os 157 açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme o Portal Hidrológico, três reservatórios estão sangrando (Caldeirões, Germinal e Rosário), e outros seis açudes no Ceará têm volumes acima de 90% das suas capacidades.

No outro extremo, 69 açudes cearenses estão com volume inferior a 30%.

Dos três maiores açudes do Estado, dois apresentam volumes considerados baixos (inferiores a 30%). O Castanhão tem atualmente 19,57% da sua capacidade. Já o Orós tem 44,58% e o Banabuiú, 8,98%.

Chove em mais de 90 municípios do Ceará

Entre as 7 horas dessa quinta-feira, 16, e as 7 horas desta sexta-feira, 17, pelo menos 97 municípios registraram chuvas. Os maiores acumulados foram registrados no Litoral-Oeste e Região da Ibiapaba. Os dados são de balanço parcial da Funceme.

Confira as 10 maiores chuvas por posto das últimas 24 horas:

Ipueiras (Posto: Ipueiras): 71 mm

Nova Russas (Posto: Nova Russas): 59 mm

Ararendá (Posto: Santo Antônio): 47 mm

Chaval (Posto: Chaval): 39 mm

Ararendá (Posto: Lagoa de Santo Antônio): 38 mm

Russas (Posto: Peixe): 37,6 mm

Viçosa do Ceará (Posto: Viçosa do Ceará): 37,2 mm

Ipueiras (Posto: Matriz): 35 mm

Massapê (Posto: Massapê): 35 mm

Camocim (Posto: Camocim): 35 mm

Sobre o assunto Foragido do CE por integrar organização criminosa é preso em SP

TJCE regulamenta regime de trabalho remoto para magistrados

Operação Carnaval 2023: PRF inicia ações nesta sexta-feira no Ceará

Ceará registra aumento de mortes e de divórcios entre 2020 e 2021

Tags