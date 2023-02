565 armas foram apreendidas no Ceará em janeiro

A integração de esforços entre a Polícia e os Bombeiros no Ceará resultou em quase 11% de aumento nas apreensões em todo o Estado; saiba mais sobre as ações

Em janeiro de 2023, um total de 565 armas de fogo foram apreendidas em todo o Ceará pelas forças de segurança do Estado. O número representa um aumento de 10,6% se comparado com o mesmo período do ano anterior, de 2022.

As informações são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), ligada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O secretário da SSPDS, Samuel Elânio, atribuiu o aumento das apreensões ao trabalho conjunto e amplamente integrado entre as forças de segurança do Ceará, nominalmente a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e o Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará (CBMCE).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segurança: quase 600 armas de fogo apreendidas em janeiro de 2023

Samuela Elânio, secretário da Segurança Pública, ressaltou a importância da recuperação das armas de fogo para coibir as ocorrências criminais de maior volume no estado. “Ao serem retiradas armas de circulação, a tendência é diminuir os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) e os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), tipos de crimes que mais nos preocupam," afirmou.

O resultado do êxito em apreender mais armas de fogo, de acordo com o secretário, é o aumento na sensação de segurança dos moradores do Estado. As ações de fiscalização e inspeção também ficam a cargo das forças de segurança, informa a nota da SSPDS.

Sobre o assunto Fortaleza e RMF: Polícia cumpre 30 mandados de prisão contra grupo de "Majestade"

Polícia Militar apreende 5 quilos de drogas em Fortaleza

Polícia Federal apreende drogas em encomendas endereçadas a Fortaleza

Suspeitos de furto de motocicletas são presos pela Polícia Civil em Caucaia

Viatura da Polícia Militar bate contra VLT em Sobral, no Ceará

Tags