Polícia Federal apreende drogas em encomendas endereçadas a Fortaleza

Uma operação conjunta da Polícia Federal com os Correios e Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), resultou no confisco de maconha, cocaína e drogas sintéticas ocultadas em encomendas postais com destino a Fortaleza. A apreensão contou com o auxílio do cão detector de drogas “Inu”.

O animal, de raça belga malinois, presta serviços na Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF e acusou a presença dos entorpecentes nas encomendas postais despachadas para a Capital. Exames preliminares realizados pelos agentes confirmaram que as drogas estavam no pacote.

O conteúdo foi levado para a Superintendência Regional da Polícia Federal. Ninguém foi preso e a Polícia Federal, por meio de inquéritos policiais, investigará o ocorrido para descobrir as circunstâncias e os autores do crime. Os culpados podem responder por tráfico de drogas e podem pegar até 15 anos de prisão.

