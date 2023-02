SSPDS compra mais 50 drones para investigações, resgates e monitorar multidões

As forças de segurança do Ceará contam agora com 50 novos drones adquiridos pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Os equipamentos são do modelo DJI Mini 3 Pro. Cada veículo aéreo não tripulado (VANT) custou R$ 8.330, com investimento final de R$ 416,5 mil.

Os drones foram comprados comprados com recursos do Fundo de Segurança Pública e Defesa Social (FSPDS). Os equipamentos serão utilizados por órgãos vinculados à Secretaria, como Polícia Civil do Ceará, Polícia Militar do Ceará, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (AESP/CE), Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol), Coordenadoria de Inteligência (Coin) e Perícia Forense (Pefoce).

As imagens em alta resolução captadas pelos novos drones, em até 12 km de distância, possuem uma capacidade de sistema de transmissão de vídeo de nível principal, além de garantir transmissões ao vivo em 1080p/30 fps.

As imagens feitas por esses equipamentos auxiliam em investigações da Polícia Civil; no policiamento ostensivo da Polícia Militar do Ceará, que utiliza o equipamento em locais de grande movimentação de pessoas - o período carnavalesco será um desses momentos. O Corpo de Bombeiros aciona os equipamentos durante combate a incêndios, para monitorar o fogo e ajudar a definir a melhor estratégia em ações, além de auxiliar no resgate de pessoas.

“Realizamos a entrega de 50 drones de última geração para as vinculadas e algumas coordenadorias da Secretaria para serem utilizados nas nossas operações e ações. É um grande ganho para as Forças de Segurança, assim como a aquisição já feita de outros drones semelhantes, mas com tecnologias diferentes com sensores de calor para serem usados em situações de desaparecimento de pessoas em região de mata fechada ou locais de difícil acesso. As novas aquisições são uma importante estratégia tecnológica que auxilia a SSPDS no resgate de pessoas, no combate à criminalidade e em operações em grandes eventos”, destacou o secretário da SSPDS, Samuel Elânio.