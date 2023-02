Elmano defende criação de hospital para o Corpo de Bombeiros

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), defendeu nesta quarta-feira, 8, a criação de um hospital de emergência exclusivo para membros do Corpo de Bombeiros Militar (CBM). A ideia foi apresentada durante a solenidade que marcou a passagem de comando na corporação, realizada no quartel central, no bairro Jacarecanga.

Ao comentar propostas de valorização da categoria, Elmano apontou a criação da unidade de saúde como uma das prioridades do novo governo. “Nós não podemos admitir que, se o bombeiro em atividade tiver um infortúnio e precisa imediatamente de atendimento ele vá para um hospital de emergência, precisamos de um hospital de prontidão para atender o bombeiro militar do Ceará”, afirmou.

Na campanha eleitoral, Elmano havia falado em construir um hospital específico para a Polícia Militar, sem mencionar os Bombeiros. A proposta, inclusive, foi reafirmada pelo governador durante a transmissão do comando-geral da corporação, no dia 17 de janeiro, ocasião em que o coronel Klênio Savyo Nascimento foi alçado ao posto.

Repetindo o discurso feito aos policiais militares, o chefe do Executivo prometeu investimentos em estrutura, equipamentos e tecnologia, além de destacar a valorização profissional como política de Estado contínua. “Equipamento é muito importante, prédios são muito importantes, mas em primeiro lugar reconhecer o trabalho dos profissionais e valorizá-lo”, frisou o governador.

Diante do novo comandante do CBM, coronel José Cláudio Barreto de Sousa, Elmano prometeu “fazer o máximo possível para fortalecer a instituição” e, simbolicamente, tirou o paletó e vestiu o uniforme da corporação antes de discursar.

De acordo com o governador, a escolha do novo chefe da tropa considera o longo período de dedicação do coronel à instituição e sua capacitação profissional. “Seu currículo é de orgulhar a corporação”, elogiou. Barreto assume o comando no lugar do coronel Ronaldo Roque, que estava no cargo desde janeiro de 2021.

