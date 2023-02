Polícia Militar apreende 5 quilos de drogas em Fortaleza

Apreensão aconteceu na última sexta-feira, 3, no bairro Barroso

Agentes do 19º BPM, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreenderam, nessa sexta-feira, 3, cerca de cinco quilos de entorpecentes no bairro Barroso, em Fortaleza.

A apreensão foi realizada durante um patrulhamento de rotina, após os policiais interceptarem um homem com alguns gramas de maconha. Durante a abordagem, os militares viram outros homens fugindo de uma casa abandonada.

Dentro do imóvel, após vistoria, os policiais ainda encontraram o restante de droga - 450 gramas de maconha, 18 gramas de cocaína e 12 gramas de crack.

Os entorpecentes e o suspeito foram levados para o 13º Distrito Policial (Cidade dos Funcionários), onde as investigações serão conduzidas.