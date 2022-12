Mais de 2.400 militares recebem promoção de patente no Centro de Eventos

Esta quinta-feira, 22, foi dia de tirar o uniforme de gala do armário para o subtenente Venício. Há 25 anos servindo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), Venício passou por mais uma promoção de patente no Centro de Eventos, em Fortaleza. Junto a ele, mais de 2.400 oficiais e praças da PMCE foram promovidos na cerimônia.

“Pro profissional, toda promoção é bem-vinda. É um momento de felicidade, com familiares e com os amigos da profissão”, afirma. Venício estava acompanhado da esposa e dos filhos. A filha mais nova, Clara, de 4 anos, vestia uma farda de gala quase igual a do pai. A homenagem, segundo o subtenente, foi ideia da esposa. “Na outra promoção ela tinha menos de um ano de idade”, relata.

Na solenidade, 2.205 policiais e 227 bombeiros militares foram promovidos. Para a governadora Izolda Cela, o momento é de “reconhecimento da trajetória” dos servidores da segurança pública do Estado. Ela afirma que a qualificação da tropa é importante para “ter mais chance de repressão qualificada” da criminalidade.

Entre os bombeiros, dois foram promovidos a major, 26 a capitão, seis ao posto de primeiro-tenente e 42 a segundo-tenente. Já entre os PMs, 230 foram promovidos a subtenente, 303 a primeiro-sargento, dois a segundo-sargento, 861 a terceiro-sargento e 647 a cabo.

Além deles, 162 oficiais da PM mudaram de patente. Cinco viraram tenentes-coronéis, dez majores e 28 capitães. No quadro de oficiais de administração, 33 foram promovidos a capitão, 14 a primeiro-tenente e 72 a segundo-tenente.



O momento das promoções entrou no calendário estadual desde 2015, com a aprovação da “Lei das Promoções”, como é conhecida a Lei Nº 15.797. A lei promove a continuidade das carreiras dos militares do Ceará, com promoções anuais.

De acordo com o governo do Estado, desde então já foram realizadas 28 mil promoções. Apenas em 2022 foram promovidos 4.074 policiais e bombeiros militares. Anualmente, o governo destina R$ 168,5 milhões com esta finalidade.



O subtenente Ricardo do Carmo, que atua na Polícia desde 1998, acredita que a lei beneficiou os policiais. “As nossas promoções atrasavam muito. Com essa lei, agilizou”, disse o servidor, que estava acompanhado dos dois filhos na cerimônia.

Policiais da região do Cariri também participaram de um evento de promoção no município do Crato na segunda-feira, 19. Na ocasião, 362 policiais militares e 22 bombeiros ascenderam na carreira. Nesta sexta-feira, 23, o mesmo evento deve ser realizado em Sobral, na região Norte.



