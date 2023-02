Viatura da Polícia Militar bate contra VLT em Sobral, no Ceará

Uma viatura da Polícia Militar do Ceará (PM-CE) colidiu contra um VLT nesta última terça-feira, 31, no município de Sobral, a 234,8 km de Fortaleza. O acidente não deixou nenhum ferido, apenas causou danos materiais. Um reboque foi acionado para remover o veículo, e uma equipe da Perícia foi até o local verificar as causas do ocorrido.

O POVO entrou em contato com a Metrofor para ter mais informações, mas não teve obteve resposta até a publicação desta matéria. O texto será atualizado assim que o demanda for respondida.

