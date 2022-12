Fim de semana será de menos chuva no Ceará

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta para a possibilidade de chuva no centro-sul do Estado do Ceará no período da manhã na sexta, e dias de sol no fim de semana

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 2, é de possibilidade de chuva no período da manhã na região do centro-sul do Ceará, com alta possibilidade de chuva na Jaguaribana, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns e Cariri. No horário do jogo do Brasil x Camarões, às 16h, a previsão é de tempo estável em todas as regiões.

Os dados disponibilizados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), por meio do boletim do meteorologista Lucas Fumagalli, apontam para a diminuição das chuvas no sábado, 3, e no domingo, 4. A previsão mostra que o fim de semana será ensolarado, com possibilidade de chuva apenas no litoral de Fortaleza entre o final da madrugada do sábado e começo da manhã. Domingo deve permanecer estável.

O fim do mês de novembro marca a chegada do período de pré-estação chuvosa no Ceará, que ocorre durante os meses de dezembro e janeiro. Juntos, os dois meses representam cerca de 16% das chuvas do ano. Com 70.7 milímetros (mm), o mês passado também registrou o maior volume acumulado entres os meses de novembro da série histórica — ou seja, desde que existe registro de chuvas. Além disso, o volume das chuvas em novembro de 2022 superou em mais de dez vezes o esperado para o período (5.8 mm).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dados parciais da Funceme apresentam alto volume de chuva nas macrorregiões do Ceará



Nas últimas 24h choveu em todas as macrorregiões do Ceará. Os maiores volumes acumulados foram registrados nos municípios de Barro, Ipaumirim e Iguatu, do sertão central, e em Cariri.