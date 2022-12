Família cria rifa online para custear transplante de medula do filho com câncer

O prêmio da rifa é uma camisa da seleção brasileira autorgrafada pelos jogadores que disputam o mundial no Catar. Veja como participar

Há um ano e meio Pedro Henrique foi diagnosticado com um neuroblastoma, um tumor abdominal. Desde então ele está fazendo tratamento com quimioterapia em Fortaleza. Agora, ele precisará ficar de três meses a um ano em Curitiba com seus pais para fazer um transplante de medula óssea. Uma rifa online foi criada para custear a viagem e estadia da criança e sua família na capital paranaense.

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, é primo da criança e postou em suas redes sociais um vídeo sobre a rifa. O prêmio é uma camisa da Seleção Brasileira autografada pelos jogadores que atualmente disputam o mundial no Catar. A rifa custa R$ 25 e pode ser comprada no link.

Para participar da campanha, basta comprar um bilhete no valor de R$ 25 no site Rifa Digital. O sorteio para ver quem ganha a camisa autografada será no dia 31 de dezembro, às 8 horas da manhã.

A doença

O neuroblastoma é um tipo de tumor que pode surgir em diferentes locais do sistema nervoso simpático do organismo, aquele que é responsável por controlar funções corporais de forma inconsciente, como a respiração e a pressão arterial.

Esse tipo de câncer afeta majoritariamente crianças até os 10 anos de idade e bebês que ainda estão sendo amamentados, com menos de um ano de idade.



