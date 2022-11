Defensoria Pública tem projeto com universidades para atendimento jurídico

Parceria com instituições de ensino públicas e privadas ajuda no atendimento à população vulnerável e desafoga demandas não-judiciais da Defensoria Pública

Instituições de Ensino Superior que ofertam o curso de Direito no Estado auxiliam a Defensoria Pública Geral do Ceará (DPCE) no atendimento à população vulnerável. Ao todo, são 26 faculdades e universidades com núcleos de práticas jurídicas.

O atendimento, que acontece sob a supervisão de professores das próprias instituições, é gratuito e aberto ao público. Ao todo, 16 unidades funcionam em Fortaleza e 11 no interior, em Aracati, Crateús, Icó, Juazeiro do Norte, Sobral e Tianguá.

Nestes locais, a população pode levar demandas e descobrir a melhor forma de proceder com cada caso. Os estudantes analisam as possibilidades de ação e propõem soluções, que podem ser orientação sobre direitos, audiências de conciliação ou mediação, ou até mesmo abertura de processo judicial.

O serviço traz vantagens a todas as partes envolvidas. Para pessoas que necessitam de auxílio sobre questões legais, os núcleos promovem a descentralização da prática jurídica, com a possibilidade de atendimento mais rápido, gratuito e próximo de casa.

Para os estudantes, é uma forma de ganhar experiência com situações reais de trabalho. As atividades são realizadas como parte do estágio curricular obrigatório dos últimos semestres.

A DPCE, por sua vez, tem a possibilidade de desafogar a fila de atendimentos. Apenas casos que precisam ser judicializados são enviados ao órgão, enquanto demandas que podem ser resolvidas por outros caminhos não precisam acionar a Defensoria. Cada situação, porém, é avaliada por um defensor público.



Após a demanda ser ouvida pelos estudantes e orientado pelos professores das instituições, defensores são procurados para orientar e corrigir o que for necessário nas soluções propostas. Caso seja necessário ajuizar uma ação, a Defensoria passa a atuar na representação do caso.

O Coordenador das Defensorias Públicas em Fortaleza, Manfredo Rommel Candido Maciel, destaca que o serviço ajuda a compensar o "número insuficiente de defensores públicos" no Ceará. Ele também pontua que as parcerias permitem que estudantes tenham experiência prática antes de concluir a graduação.

Outra vantagem é mostrar, aos estudantes de Direito, a importância da DPCE e do atendimento a populações vulneráveis. Cada núcleo é supervisionado por um defensor público, que atua junto aos professores das instituições.

O primeiro projeto do tipo aconteceu em 2005. Desde então, diversos outros núcleos foram abertos em todo o Estado.

Núcleos de Prática Jurídica no Ceará

São 27 unidades ao todo, na Capital e em outras seis cidades. O atendimento é gratuito, mediante agendamento. Veja a lista completa dos locais:

Fortaleza

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Ari de Sá

Endereço: rua Gonçalves Lêdo, nº 1240 – Centro

rua Gonçalves Lêdo, nº 1240 – Centro Telefone: (85) 3278.1121

Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do Ceará – UFC

Endereço: rua Meton de Alencar, s/n, (esquina com Av. Gal. Sampaio) – Centro

rua Meton de Alencar, s/n, (esquina com Av. Gal. Sampaio) – Centro Telefones: (85) 3366.7845 / (85) 3366.7846

Núcleo de Prática Jurídica da Universidade de Fortaleza – Unifor

Endereço: avenida Washington Soares, nº 1321, Bloco Z – Edson Queiroz

avenida Washington Soares, nº 1321, Bloco Z – Edson Queiroz Telefones: (85) 3477.3155 / 3477.3332

Núcleos de Prática Jurídica do Centro Universitário UniAteneu

Endereço: avenida Frei Cirilo, 3840 – 3º piso – Messejana – Grand Shopping Messejana

avenida Frei Cirilo, 3840 – 3º piso – Messejana – Grand Shopping Messejana Telefones: (85) 3033.5150 / (85) 9 8187.5514 (WhatsApp)

Endereço: avenida Humberto Monte, nº 2929 – Rodolfo Teófilo

avenida Humberto Monte, nº 2929 – Rodolfo Teófilo Telefones: (85) 3033.5151 / 9 8134.6784 (WhatsApp)

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Uninassau

Endereço: avenida Aguanambi, 251 – Joe Bonifácio

avenida Aguanambi, 251 – Joe Bonifácio Telefone: (85) 3201.2446

Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Estácio

Endereço: rua Visconde de Mauá, 1590 – Aldeota

rua Visconde de Mauá, 1590 – Aldeota Telefone: (85) 3013.7997

Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Christus – Unichristus

Endereço: rua Coronel Linhares, 771 – Aldeota

rua Coronel Linhares, 771 – Aldeota Telefones: (85) 3457.5385 / 3457.5386 / 3457.5395

Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário de 7 de Setembro – UNI7

Endereço: avenida Almirante Maximiniano da Fonseca, 1.395 – Engenheiro Luciano Cavalcante

avenida Almirante Maximiniano da Fonseca, 1.395 – Engenheiro Luciano Cavalcante Telefones: (85) 4006.7611 / 4006.7600

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Nordeste – DeVry/Fanor

Endereço: rua Antônio Gomes Guimarães,150 – Papicu

rua Antônio Gomes Guimarães,150 – Papicu Telefones: (85) 3052.4875 / (85) 3052.4885

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade da Faculdade de Ciência e Tecnologia

Endereço: Rua Prof. Jacinto Botelho, 1600 – Guararapes

Rua Prof. Jacinto Botelho, 1600 – Guararapes Telefones: (85) 3025.9770 / (85) 9 8170.6464

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará – Faece/Fafor

Endereço: rua Armando Dall’olio, 1710 – Engenheiro Luciano Cavalcante

rua Armando Dall’olio, 1710 – Engenheiro Luciano Cavalcante Telefone: (85) 3273.9279

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Farias Brito – FFB

Endereço: rua Osório Palmella, 270 – Varjota

rua Osório Palmella, 270 – Varjota Telefones: (85) 3486.9141 / 3486.9140 / 3486.9181

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza – Unifametro

Endereço: rua Conselheiro Estelita, 500 – Centro

rua Conselheiro Estelita, 500 – Centro Telefone: (85) 3206.6422

Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário da Grande Fortaleza

Endereço: av. Lineu Machado, 419, 2º Piso/Loja 2066 – Jóquei Clube

av. Lineu Machado, 419, 2º Piso/Loja 2066 – Jóquei Clube Telefone: (85) 3299.9900

Núcleo de Prática Jurídica Fatene

Endereço: rua Coronel Correia, 1.119 – Parque Soledade

rua Coronel Correia, 1.119 – Parque Soledade Telefones: (85) 3299.2829 / 3299.2820

Aracati

Centro Universitário do Vale do Jaguaribe

Endereço: travessa Felismino Filho, 1019 – Várzea da Matriz

travessa Felismino Filho, 1019 – Várzea da Matriz Telefones: (88) 3421.2201 / (88) 3421.2203

Crateús

Faculdade Princesa do Oeste

Endereço: Rua Zacarias Carlos Melo – São Vicente

Rua Zacarias Carlos Melo – São Vicente Telefone: (88) 3691.2842

Icó

Endereço: av. Nogueira Acioly, s/n – Centro

av. Nogueira Acioly, s/n – Centro Telefone: (88) 9 9948.3178

Juazeiro do Norte

Centro Universitário Paraíso – UniFAP

Endereço: rua Conceição, 1228 – São Miguel

rua Conceição, 1228 – São Miguel Telefones: (88) 3512.3299 /9 8817.3143

Centro Universitário Doutor Leão Sampaio

Endereço: av. Maria Letícia Leite Pereira s/n, Lagoa Seca – Cidade Universitária

av. Maria Letícia Leite Pereira s/n, Lagoa Seca – Cidade Universitária Telefone: (88) 2101.1046

Centro Universitário de Juazeiro do Norte

Endereço: r. São Francisco, 1224 – São Miguel

r. São Francisco, 1224 – São Miguel Telefone: (88) 2101.2777

Sobral

Faculdade Luciano Feijão – FLF

Endereço: rua José Lopes Pontes, 400 – Dom Expedito

rua José Lopes Pontes, 400 – Dom Expedito Telefone: (88) 3112.1001

Universidade Vale do Acaraú (UVA)

Endereço: av. Padre Francisco Sadoc de Araújo, 850 – Campus da Betânia

av. Padre Francisco Sadoc de Araújo, 850 – Campus da Betânia Telefone: (88) 3611.6946

Centro Universitário Uninta

Endereço: r. Antônio Rodrigues Magalhães, nº 359 – Dom Expedito

r. Antônio Rodrigues Magalhães, nº 359 – Dom Expedito Telefones: (88) 3112.3500 / 9 9212.9780

Tianguá

Ieducare

Endereço: rua Conselheiro João Lourenço, 406 – Centro

rua Conselheiro João Lourenço, 406 – Centro Telefone: (88) 3671.1720

Faculdade ViaSapiens

Endereço: av. Prof. Jaques Nunes, 1739 – Centro

av. Prof. Jaques Nunes, 1739 – Centro Telefone: (88) 9 9971.9000

