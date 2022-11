Polícia investiga rapto de homem por encapuzados em Maracanaú

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Clezio Nascimento de Oliveira, de 32 anos, está desaparecido desde o dia da abordagem, ocorrida na segunda-feira, 7, no bairro Alto Alegre

A Polícia Civil investiga o rapto de Clezio Nascimento de Oliveira, de 32 anos, ocorrido na tarde de segunda-feira, 7, no bairro Alto Alegre, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza). Os autores do crime foram homens encapuzados, que abordaram a vítima enquanto ele estava em uma calçada ao lado de outras pessoas. Uma câmera de segurança flagrou a ação.

As imagens mostram, pelo menos, cinco homens chegando ao local em um carro modelo Renault Sandero, de cor branca. Eles param o carro e já descem do veículo com armas na mão. Um deles vai em direção à vítima para algemá-la.

Neste momento, Clezio consegue desvencilhar-se e joga para o alto um celular. Mesmo assim, ele é rendido e colocado no carro, não sem antes ser agredido por um dos homens. Além de capuzes, o grupo usava coletes balísticos e ostentavam objetos semelhantes a distintivos policiais. A abordagem foi acompanhada por várias pessoas. Confira o vídeo:

Clézio não foi mais visto desde a abordagem. Na terça-feira, 8, o corpo de um homem foi encontrado em uma área pouco movimentada de um loteamento do bairro Novo Maracanaú. O POVO perguntou à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) se havia informações confirmando ou descartando que a vítima era Clezio, mas não obteve resposta.

Em nota, a SSPDS limitou-se a informar que “equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e realizam diligências na região visando elucidar o caso”. O 20º Distrito Policial investiga o caso.

Denuncie

Informações sobre o caso podem ser repassadas através dos números 181 (o Disque-Denúncia da SSPDS) ou (85) 3101-0181, número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

