Homem suspeito de maus-tratos contra pai idoso é preso em Acaraú

Um homem de 25 anos foi preso suspeito de maus-tratos contra o próprio pai, um idoso de 76 anos. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu mandado de prisão, nessa terça-feira, 8, no bairro Paulo VI, localizado no município de Acaraú, a 233,5 km de Fortaleza. O suspeito também é investigado por violência financeira contra o idoso.



Acionados após o recebimento de denúncias feitas pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do local, os policiais civis iniciaram diligências e verificaram que o idoso sofria por falta de higiene e não tinha alimentação adequada. A situação em que se encontrava em casa era degradante. Conforme informações policiais, a vítima possui mobilidade reduzida e necessita de cuidados especiais.



Os investigadores verificaram que o filho, que não terá identificação divulgada para preservar a integridade da vítima, realizou um empréstimo no nome do pai para a compra de uma moto.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mediante as apurações, a Polícia Civil representou pela prisão do suspeito, que foi acatada pelo Poder Judiciário. O homem foi localizado no bairro Paulo IV e conduzido à Delegacia Regional de Acaraú, onde a ordem judicial foi cumprida. O idoso, por sua vez, agora está sob os cuidados de outros familiares.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Acaraú: (88) 3661-1017

Sobre o assunto Homem suspeito de estuprar criança de nove anos é encontrado morto na Serra de Aratanha

Homem suspeito de agredir esposa é preso em flagrante em Tianguá

Policial pula de helicóptero para apreender suspeito de roubo

Tags