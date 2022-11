Cinco sítios arqueológicos vão ser estudados no interior do Ceará

Sítios arqueológicos foram encontrados em localidades do município de Poranga, conhecidas como Sítio Novo, Fazendo Saco, Arraial, Pitombeira e Baixa Grande

Cinco sítios arqueológicos serão estudados no município cearense de Poranga, a 359,6 km de Fortaleza, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Pinturas rupestres feitas por homens pré-históricos há milhares de anos foram encontradas na região, segundo o secretário da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo de Poranga, Jaeger Pinho.

Para realizar os estudos, a Superintendência do Iphan no Ceará realizou uma licitação para a execução do serviço, que deverá ser realizado por uma empresa vencedora. A pesquisa também envolverá processos de cadastro e recadastramento dos sítios arqueológicos localizados nos municípios cearenses de Ipaporanga, Crateús, Independência, São Benedito, Ubajara, Ipu, Ipueiras e Varjota.

"Temos vários sítios arqueológicos aqui em Poranga que retratam a história de nossos ancestrais, que viveram aqui há milhares de anos. Temos gravuras de animais e outras coisas que foram preservadas durante todo esse tempo. Isso permitirá que Poranga esteja entre os municípios onde existe este tipo de registro, garantindo que os sítios sejam preservados”, destaca o secretário.







Os sítios arqueológicos de Poranga foram encontrados em localidades conhecidas como Sítio Novo, Fazenda Saco, Arraial, Pitombeira e Baixa Grande. Além deles, outros sítios previamente cadastrados devem ser atualizados pelo Iphan nas regiões da Serra da Ibiapaba e Sertão dos Inhamuns/Crateús, localizadas na parte oeste do território cearense.

O cadastro dos sítios vai ser realizado em conjunto com Sistema Integrado de Conhecimento e Gestão (SICG) do Iphan, sendo um passo importante no processo de preservação, proteção e extroversão desses bens culturais.

"Além disso, é possível ocorrer a formação de grupos de estudos e a criação de um museu para o município de Poranga, gerando emprego e renda naquelas localidades", pontua Jaeger.

Ceará recebe representantes da África para discutir políticas públicas de saneamento

Ceará tem o menor número de queimadas desde 2015

