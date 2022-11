Pai e filhos suspeitos de homicídio na Bahia são presos em Quixadá

A Polícia Civil do Ceará prendeu em flagrante três homens com posse de documentos falsos. Foram cumpridos mandados de prisão temporária em desfavor dos homens, que são pai e filhos, vindo da Comarca de Jaguaquara, no estado da Bahia. Investigados por homicídio, eles foram encontrados e presos no município de Quixadá, a 163,4 quilômetros de Fortaleza. A ação contou com o apoio de agentes da Polícia Militar do Ceará.



De acordo com a Polícia, o trio é suspeito da autoria de um homicídio ocorrido em Jaguaquara, na Bahia. Os homens foram identificados como Aderbal Francisco da Costa, 52, que é pai de Gleidson Araújo Costa, 24, e de Uanderson Araújo Costa, 19, todos baianos e sem ficha criminal no Ceará.

Com a real identidade dos suspeitos, o trio foi levado à Delegacia Regional de Quixadá, onde foram presos em flagrante por uso de documentos falsos e contra eles foram cumpridas ordens judiciais expedidas pela Comarca de Jaguaquara. Eles estão à disposição da Justiça.





