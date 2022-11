Copa Leite começa nesta quinta-feira, 10, em Quixeramobim; veja programação

A 4ª edição da Copa Leite começa nesta quinta-feira, 10, em Quixeramobim, a 204,3 quilômetros (km) de Fortaleza. O evento segue até o próximo sábado, 12, e será realizado na Via Paisagística de Quixeramobim, no bairro Jaime Lopes. A expectativa é que mais de 5 mil pessoas, entre produtores e público geral, participem das atividades.

Na programação do evento, o público poderá contar com oficina sobre produção de queijo, além de painéis sobre mercado de leite, tendências e oportunidades para a bovinocultura, biosseguridade, linhas de crédito para o agronegócio, dentre outros temas relacionados à cadeia leiteira.

Durante os três dias, também haverá feira de negócios, festival do queijo e exposição de animais. As palestras e oficinas serão realizadas no auditório do Sebrae Quixeramobim e na Faculdade de Tecnologia Centec (Fatec) Sertão Central, respectivamente.

O evento também irá promover no sábado, 12, o 1º Encontro dos Amigos do Leite de Quixeramobim, a partir das 15 horas, no espaço gastronômico da Copa Leite. O encontro permitirá um momento de conversa, troca de experiências e aproximação entre representantes da cadeia produtiva do leite do Sertão Central.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, atualmente, Quixeramobim conta com um rebanho aproximado de 85 mil bovinos e uma produção estimada em mais de 200 mil litros de leite diário. A comercialização de leite in natura na região movimenta cerca de R$ 14 milhões por mês.

Confira a programação

Quinta-feira (10/11)

9 horas: Abertura Oficial da Copa Leite

Onde: Via Paisagística

14 horas: Oficina - Produção de Queijos

Onde: Fatec Sertão Central

Sexta-feira (11/11)

8h30min: Painel - Produção de Silagem

9h30min: Painel Tendências e oportunidades para a bovinocultura

10h30min: Painel - Biosseguridade e programas sanitários na bovinocultura leiteira

12h às 13:30min: intervalo

14 horas: Palestra - O Mercado do Leite

15 horas: Palestra - Case de Sucesso - A produção de queijo e derivados como diferencial competitivo do pequeno produtor

Onde: Auditório do Sebrae

Sábado (12/11)

8h30min: Painel - Linhas de créditos para o Agronegócio

9 horas: Painel - Qualidade do Leite

10 horas: Painel - Importância da mineralização para bovinos leiteiros

11 horas: Painel - Como incluir a Palma Forrageira na alimentação de bovinos leiteiros

12 horas: encerramento

Onde: Auditório do Sebrae

