Operação prende dupla com mandado em aberto e recupera motocicletas roubadas em Sobral

Em uma nova fase da Operação Guarida, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), por meio da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol), realizou a ofensiva que resultou nas capturas de dois homens com mandados de prisão em aberto, além da recuperação de duas motocicletas roubadas.

A ação ocorreu nos bairros Padre Palhano e Dom José, no município de Sobral, a 234,8 km de Fortaleza, nesta quarta-feira, 9.

As equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) localizaram dois homens, um de 44 e outro de 34 anos.

O mais velho estava condenado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Já o mais novo estava com mandado de prisão civil por falta de pagamento de pensão alimentícia. Ambos foram conduzidos à Delegacia Municipal de Sobral, onde foram cumpridas as ordens judiciais.

Ao longo da operação, composições da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizaram vistorias pelos bairros com o objetivo de localizar materiais ilícitos.

Segundo o delegado Felipe Porto, da Copol, a Operação Guarida “já se tornou rotina na cidade de Sobral, tanto do ponto de vista de estatísticas criminais, quanto de informações de inteligência”.

No total, foram abordadas 178 pessoas, além de 75 veículos automotores. Com as diligências, duas motocicletas roubadas foram recuperadas, conduzidas à delegacia e restituídas para seus devidos proprietários.

Conforme o delegado Felipe Porto, para o êxito da Operação Guarida, houve o apoio de equipes do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Ceará (CBMCE), da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS e da Guarda Civil Municipal de Sobral (GCMS).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181



