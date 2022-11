Cartão Mais Infância: 150 mil famílias no CE recebem benefício para reduzir pobreza infantil

Benefício garante, mensalmente, valor de R$ 100 às famílias com renda per capta de até R$ 89, inseridas no Cadastro Único, residentes no Ceará e com filhos de 0 a 6 anos

No Ceará, 150 mil famílias receberam o Cartão Mais Infância. De 2017 a 2022, foram investidos mais de R$ 424 milhões pelo Governo do Estado no benefício. Ele garante o valor de R$ 100, mensalmente, às famílias contempladas no programa que tem objetivo de reduzir a pobreza infantil e a desigualdade social, por meio de auxílio na alimentação, saúde e lazer.

A iniciativa é executada pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS).

Ele é um programa de transferência de renda destinado ao desenvolvimento de crianças, de 0 a 6 anos, que pertencem a núcleos familiares em situação de vulnerabilidade, tanto da Capital quanto do interior.

A secretária titular da SPS, Onélia Santana, destaca que é de grande importância esse cuidado com a infância no Ceará. “Nós atendemos famílias com renda per capta de até R$ 89, inseridas no Cadastro Único, residentes no Ceará e que tenha crianças até os seis anos de idade”, comenta

Ainda segundo Onélia, este público não recebe apenas um auxílio financeiro, mas têm também o acompanhamento de profissionais da saúde, educação, além de participarem das atividades do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) e dos Serviços de Convivência para ter acesso ao Cartão.



