Parte do Ceará tem chuva na madrugada desta sexta-feira, 22

O Ceará começou esta sexta-feira, 22, com chuva em algumas regiões. O Estado tem precipitações desde a noite da quinta-feira, 21. Os dados são dos sistemas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Os principais locais de precipitação no Ceará foram na faixa litorânea, em especial Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém, e o Maciço de Baturité. A parte Norte do Jaguaribe, que passa pelo litoral, também registrou chuvas.

No interior do Estado também há registro: houve pontos isolados no restante Jaguaribe, e atualmente as nuvens seguem em direção ao Sudeste do Sertão Central e Inhamuns. O Norte do Cariri também teve chuvas significativas durante a madrugada.

A previsão da Funceme indicava chances de chuva desde a madrugada em algumas áreas do Estado. Espera-se que a precipitação siga variando entre fraca e moderada ao longo do dia, se concentrando nos seguintes períodos:

Manhã: Faixa litorânea, sul do Sertão Central e Inhamuns e Cariri;

Faixa litorânea, sul do Sertão Central e Inhamuns e Cariri; Tarde: Litoral Norte, Litoral do Pecém, norte do Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana;

Litoral Norte, Litoral do Pecém, norte do Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana; Noite: Sul do Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana e a macrorregião do Cariri.

Segundo o órgão, a intensidade deve aumentar no sábado, com as chuvas variando de moderadas a fortes. No começo do fim de semana, estima-se que a precipitação atingirá todas as macrorregiões do Ceará

