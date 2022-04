Itapemirim desativa agência em Juazeiro do Norte e deixa de operar linhas no Ceará

Diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas em Transporte Rodoviários de Passageiros Interestadual e Intermunicipal do Estado do Ceará (Sinteti) afirma que a companhia praticamente já não opera mais linhas no Estado

A empresa de transporte rodoviário Itapemirim desativou o funcionamento de sua agência regional em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, que atendia passageiros de ao menos 45 municípios do Centro-Sul do Estado. A desativação ocorreu antes mesmo da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) determinar a suspensão de todas as linhas de transporte terrestre de passageiros da companhia, nessa quarta-feira, 20. A medida, conforme o órgão regulador, foi adotada por conta das "dificuldades operacionais" enfrentadas pela empresa.

De acordo com a ANTT, a suspensão vale até que a companhia cadastre frota compatível com as linhas a serem reativadas em todo o Brasil. No Ceará, a empresa praticamente já não opera mais nenhuma das linhas sob as quais tem direito à exploração. A informação é do diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas em Transporte Rodoviários de Passageiros Interestadual e Intermunicipal do Estado do Ceará (Sinteti), Osvaldo Landim.

"Essa decisão não impacta muito aqui no Ceará, pois a Itapemirim já não presta mais serviços aqui. A linha Iguatu a Salvador, por exemplo, não está mais em circulação há mais de um mês. Já a linha de Fortaleza a São Paulo foi transferida para a Guanabara. Sem contar que os motoristas que atuavam aqui no Ceará foram todos demitidos", explica Landim.

Ainda de acordo com o dirigente sindical, oficialmente, as linhas que eram operadas pela companhia no Ceará permanecem ativas, contudo, sem a devida prestação do serviço por parte da empresa. "Sabemos que um novo presidente assumiu o comando da empresa recentemente e ele afirmou que as linhas não seriam abandonadas, mas esse não é o caso do Ceará, porque ao nosso conhecimento, elas não estão rodando como antes", acrescentou.

Em nota, a Itapemirim informou que cumpre rigorosamente todas as normas dos órgãos reguladores do transporte rodoviário e "mantém sua linha de atuação, buscando sempre o atendimento de qualidade aos seus clientes". A companhia, no entanto, não se pronunciou sobre a redução na oferta de linhas no Ceará.

Em Juazeiro do Norte, a agência da empresa funcionava dentro da rodoviária municipal. O box de atendimento aos clientes teve a fachada coberta e segue sem previsão de ser reativado.

Com informações do repórter Guilherme Carvalho, da rádio CBN Cariri

