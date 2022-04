Corpo de Bombeiros atendeu 595 ocorrências com árvores no Ceará

Entre janeiro e março deste ano, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) realizou 595 atendimentos relacionados a árvores em situação de perigo, na Capital cearense e em cidades do interior do Estado. O número diz respeito ao total de ocorrências de árvores que caíram no chão, em telhados e em veículos ou vias públicas.

Nos últimos dois anos, de acordo com informações do CBMCE, foram 1.608 ocorrências relacionadas a árvores em situação de perigo. Nessa segunda-feira, 18, uma árvore caiu sobre uma van de transporte coletivo, no Centro de Fortaleza. Os bombeiros atuaram no corte da árvore, liberando o veículo e a via em seguida. Sobre o assunto Açude do Junco volta a sangrar após quase dez anos, em Granjeiro, no Cariri

Nessa ocorrência do Centro, o CBMCE foi acionado via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Não foram constatados feridos no incidente, apenas danos materiais. A ação contou com apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Na Capital, o serviço de poda e corte é disponibilizado pela Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (URBFor) da Prefeitura de Fortaleza. Apesar de o corte ser responsabilidade dos municípios, o CBMCE pode ser acionado para vistorias, em caso de risco de queda, por meio do número 193.

