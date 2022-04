Vereador de Juazeiro do Norte é afastado por envolvimento com empresa de fachada

Uma empresa de fachada recebeu pelo menos R$ 4 milhões da prefeitura de Juazeiro do Norte de 2019 a 2022. É o que diz a investigação da Delegacia de Combate à Corrupção - Núcleo Cariri. A Operação Aurantium, deflagrada nessa quarta-feira, 20, teve como alvo um dos vereadores do município, Márcio Joias (União Brasil).

Além do vereador, outros ex-vereadores e uma ex-servidora foram investigados. Márcio Joias foi afastado por 180 dias do cargo e impedido pelo Poder Judiciário de entrar na Câmara de Vereadores. O vereador suplente conhecido como Alberto Testinha, também do União Brasil, vai assumir a vaga. As informações são da rádio CBN Cariri.

A operação da Polícia Civil cumpriu 19 mandados, sendo oito de busca e apreensão, nove de sequestro criminal de bens para apreender veículos, imóveis, bloquear contas bancárias e fundos de investimento. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas e cumpridos nas cidades de Juazeiro do Norte e Tianguá.

Também foram cumpridos mandados para afastamento cautelar do vereador e suspensão das atividades econômicas e financeiras dos contratos da empresa de fachada com o poder público de Juazeiro. De acordo com o delegado Giuliano Sena, os contratos ilegais ainda estavam vigentes.

A organização criminosa responsável pela empresa utilizava “laranjas” para ocultar quem a administrava. O grupo é investigado por fraudes em licitação, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso.

A rádio CBN Cariri tentou entrar em contato com o vereador Márcio Joias para pedir esclarecimentos sobre a investigação, mas não obteve respostas. As investigações devem continuar para encontrar outros possíveis envolvidos.

Com informações do repórter Guilherme Carvalho (CBN Cariri)