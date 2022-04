Fora de Fortaleza, praias do Ceará todas têm mar próprio para banho

Dos 35 postos de medição da Semace, apenas um indicou estado "em alerta" para a qualidade da água; restante do litoral cearense está inteiro com mar próprio para banho

O feriado de Tiradentes está propício para aproveitar as praias do Ceará. Além do céu aberto em praticamente todo o Estado, o litoral cearense não apresenta trechos com mar impróprio para banho, exceto em Fortaleza.

Os dados são da Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace). A análise da poluição no mar do Ceará foi realizada em 24 de março e tem validade de um mês. Na Capital, as medições são realizadas semanalmente, mas, fora de Fortaleza, devido à menor densidade populacional, há menos variação na qualidade da água.

Sobre o assunto Covid-19: passaporte de vacinação continua sendo obrigatório no Ceará

Feriado de Tiradentes deve ter céu aberto e chuvas isoladas no Ceará; veja previsão

Três áreas em Fortaleza têm mar próprio para banho no feriado de Tiradentes

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

São feitas coletas da água em 35 praias do Ceará, sendo 17 no litoral Leste e 18 no Oeste. Destes postos de medição, nenhum apresentou, na última análise, índice de poluição com mar impróprio para banho.

Apenas uma análise, no litoral Oeste, teve resultado de nível "em alerta". O índice é usado quando o mar não está na situação ideal, em termos de poluição, mas a água segue própria para banho. O local é o posto de medição 52, na Barra do Cauípe, em Caucaia.

O restante do litoral Oeste do Ceará está totalmente próprio para banho. A região inclui praias com alto fluxo de turistas, como Cumbuco, Flecheiras e Jericoacoara.

Já o litoral Leste do Ceará está inteiramente próprio para banho, segundo a Semace. Locais de movimento intenso, como Porto das Dunas, Morro Branco e Canoa Quebrada, estão adequados para entrada no mar.

A recomendação da Semace é evitar a entrada na água após períodos de chuva intensa. O órgão também orienta não tomar banho caso o mar apresente manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto 83 tartarugas-verde nascem na praia do Cumbuco, em Caucaia

Mulher é presa em Juazeiro do Norte por despachar sementes de maconha pelos Correios

Fogo em caminhão no Anel Viário interdita trecho no sentido Eusébio-Maracanaú

Chuvas no Ceará estão na média esperada para todo o trimestre fevereiro–abril

Hospital promove casamento de paciente em cuidados paliativos em Quixeramobim

Homem é preso com R$ 1 mil em cédulas falsas em Juazeiro do Norte

Corpo de Bombeiros atendeu 595 ocorrências com árvores no Ceará

Por prevenção às arboviroses, cresce a procura por repelentes no Cariri

Tags