Manhã de chuva em Fortaleza; veja atualização do trânsito

Fortaleza tem céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões

A Capital cearense amanheceu chuvosa e com o céu nublado, na manhã desta quarta-feira, 16. De acordo com informações da Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos), Fortaleza tem céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

A equipe do O POVO está nas ruas da Cidade e acompanha o trânsito. Na avenida Eduardo Girão, apesar da chuva, o trânsito segue com fluxo normal. Já nas vias para o sentido do Centro de Fortaleza, a movimentação dos veículos segue mais lenta. Apresar de não haver pontos de alagamentos, após a chuva o fluxo de trânsito tende a desacelerar.

Na avenida Presidente Castelo Branco, a Leste-Oeste, há engarrafamento. Na Washignton Soares o trânsito flui normalmente e no túnel da avenida Alberto Sá, onde há alagamentos, a passagem de veículos ocorre normalmente. Na Barão de Studart também há fluxo tranquilo de veículos.

Céu nublado divide espaço com o espaço limpo, na avenida Dom Manuel, no Centro de Fortaleza. (Foto: Alan Magno/O POVO)



As expectativas são de temperatura variando entre 30° e 24°. Durante a manhã, céu deve variar de nublado a parcialmente nublado com chuva. À tarde e à noite, se espera céu parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva.

Avenida Eduardo Girão: chuva e fluxo de trânsito normal (Foto: Danrley Pascoal/O POVO)







