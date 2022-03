Ceará: Chove em cerca de 150 municípios pelo 2º dia consecutivo

O Ceará registrou pelo 2º dia consecutivo chuvas em cerca de 150 municípios, conforme balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), divulgado na manhã desta quarta-feira, 16. Nas últimas 24 horas, os municípios de Tarrafas (118 mm), Lavras da Mangabeira (114 mm), Várzea Alegre (113 mm) e Novo Oriente (111 mm) registraram quatro acumulados acima de 100 mm.

Já entre a última segunda-feira, 14, e a terça-feira, 15, os maiores acumulados foram nos municípios do Cariri, no sul do Estado: Jardim (106 mm) e Santana do Cariri (82 mm). Em Fortaleza, o volume registrado foi de 33mm.

A previsão é que durante a próxima sexta-feira, 18, o Ceará deverá apresentar precipitações em todas as regiões. Os maiores acumulados são esperados para o Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba.

A Capital cearense amanheceu chuvosa e com o céu nublado, na manhã desta quarta-feira, 16. A Funceme informou que Fortaleza terá céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

As expectativas são de temperatura variando entre 30° e24°.Durante a manhã, céu deve variar de nublado a parcialmente nublado com chuva. À tarde e à noite, se espera céu parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva.

