Mais de seis mil animais foram resgatados no Ceará em 2021; maior índice em dois anos

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) informou que, em 2021, mais de seis mil animais foram resgatados no Estado. No total, foram 6.252 animais entre cobras, cavalos, jacarés, gatos-mouriscos, gambás, raposas, entre outros. Em comparação aos anos de 2019 e 2020, o ano passado teve alta de 50,5% e 19,8% em resgates, respectivamente.

Conforme o balanço do Corpo de Bombeiros, em 2019, os resgates somaram 3.919. Em 2020, a quantidade de animais resgatados ficou em 5.217. Os dados de 2022 somam, até o momento, um resgate. Trata-se do caso de uma cabra que caiu em um poço de aproximadamente 12 metros de profundidade, no município de Itapipoca, a 139,9 quilômetros de Fortaleza, nessa quarta-feira, 5.

Em julho de 2021, a corporação resgatou um filhote de gato-mourisco, animal selvagem e ameaçado de extinção no Nordeste, na cidade de Crateús, região dos Sertões de Crateús. A ação ocorreu em parceria com o Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Prevenção

O Corpo de Bombeiros alerta para os cuidados que se devem ter ao encontrar um animal silvestre. Dentre as orientações, estão: manter sempre distância do animal; não tentar capturá-lo para não ferir ou machucá-lo e acionar uma equipe do Corpo de Bombeiros para fazer o resgate, por meio do número 193. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados.

Além disso, a CBMCE, orienta aos condutores de veículos que quando visualizarem animais em vias de tráfego, sempre reduzam a velocidade ou parem o veículo. A iniciativa poderá evitar acidentes e não machucar o animal, na maioria dos casos, levando-o à morte.

No caso de poços, valas e cacimbas, é recomendado que os locais devem estar cercados, sinalizados e tampados para se evitar situações de acidentes. O Corpo de Bombeiros alerta que os animais e as crianças são curiosos e podem não ter noção do perigo.

