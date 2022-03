Água e esgoto: Cumbuco terá obras de R$ 85 milhões que deverão chegar a 23 mil pessoas

Deverão ser aproximadamente 10,5 km de adutoras cercando as vilas e praias do Cumbuco, distribuindo água para os moradores, além de 42 mil metros de rede coletora

Praias e vilas do Cumbuco deverão receber obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário, que deverão beneficiar quase 23 mil pessoas em Caucaia. Serão investidos R$ 85 milhões nas intervenções, que contará com estação de tratamento com ultrafiltração, 10,5 km de adutoras e redes coletoras de 42 mil metros de extensão. Não foram divulgadas datas de início e término dos serviços.



A ordem de serviço para início das obras foi assinada na manhã desta quinta-feira, 3, pelo governador Camilo Santana (PT) e pelo prefeito de Caucaia, Vitor Valim (Pros). Também assinaram o documento o presidente da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), Neuri Freitas; e a vice-governadora, Izolda Cela.

“Isso permitirá o encaminhamento de todo esse esgoto para uma estação de tratamento, a qual vai descartar de forma adequada os resíduos no meio ambiente. Esses dois sistemas vão beneficiar uma população de aproximadamente 23 mil pessoas”, disse Neuri Freitas.



Potencial turístico

Camilo Santana ressaltou a importância da obra para o desenvolvimento do Cumbuco, um dos principais destinos turísticos do Estado. “São R$ 85 milhões para garantir ao Cumbuco uma infraestrutura adequada, estrutura básica de água e esgoto. Esse investimento vai garantir todo saneamento e esgotamento e distribuição de água para hotéis, pousadas e restaurantes, gerando emprego e renda”, destacou o governador.

Durante a cerimônia de assinatura da obra, Camilo ressaltou ainda as parcerias feitas com o prefeito Vitor Valim e disse que nos próximos dias outras intervenções também devem iniciar em todo o litoral de Caucaia. A estimativa é de que na Cidade sejam construídos 11 espigões, além da duplicação da CE-090, da ponte sobre o Rio Barra Nova (Tabuba) até o Cumbuco, em um trecho com 6,57 km de extensão.

“Eu não tenho dúvidas que Cumbuco vai ficar um dos locais mais bonitos do Estado, com toda estrutura que um destino turístico precisa ter. Vamos deixar o Cumbuco um 'brinco', com esgotamento, acessibilidade e segurança”, declarou Camilo. O governador disse ainda que tem sido uma orientação junto á Cagece para que a Companhia seja responsável pelo recapeamento de todas as áreas onde houver obras próprias.



