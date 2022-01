Instituto Centec oferta mais de 2 mil vagas para cursos gratuitos

Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) abre, a partir desta segunda-feira, 24, as inscrições para cursos gratuitos de formação inicial e continuada. Ao todo, são mais de 2.580 vagas em 17 capacitações, que serão ministradas de forma online. As inscrições vão até 27 de janeiro e podem ser realizadas através do site da Instituição.



As oportunidades são resultado de uma parceria entre a Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece). As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira em diferentes turnos. Os cursos serão ministrados entre 31 de janeiro a 25 de fevereiro. Ao todo, serão duas horas diárias durante os 20 dias úteis, totalizando 40 horas-aula.

Entre os cursos ofertados está: Básico em manutenção de motocicletas; Eletricidade básica residencial; Excelência no atendimento ao cliente; Ferramentas digitais; Fundamentos em empreendedorismo; Manutenção e reparo de motor 125cc; Noções de educação financeira pessoal e familiar; Noções de Excel e Google planilhas; e Noções de informática.

Ainda, estão disponíveis os curso de Noções de liderança e gestão de pessoas; Noções de nutrição e educação alimentar; Noções do operador de caixa; Norma regulamentadora Nº 10 (NR-10); Técnicas básicas de jardinagem; Técnicas de instalações hidrossanitárias; Técnicas de negociação e vendas; e Técnicas do assistente administrativo.

Segundo a organização, os cursos voltados para a área de informática não podem ser acompanhados pelo celular, apenas por notebook ou computador.

Critérios para participar

Poderão se inscrever pessoas a partir de 16 anos, residentes no Ceará e que estejam em alguma situação de vulnerabilidade socioeconômica (como desempregados, com renda mensal de até um salário-mínimo ou beneficiários do Cartão Mais Infância. Além disso, o aluno precisa ter um computador, notebook ou celular com acesso à internet.

Cada formação possui ainda critérios específicos, como escolaridade e perfil profissional. Cada candidato só pode realizar inscrição em um curso por vez. Além disso, segundo o Centec, se um aluno aprovado não participar do curso, ele não poderá inscrever-se novamente por dois meses.

Caso sejam detectadas inconsistências (como perfis fora dos pré-requisitos desejados, não possuir disponibilidade ou os equipamentos necessários para acompanhar as aulas) o canditado poderá ser desclassificado. A relação dos alunos aprovados será divulgada na sexta-feira, 28.

Serviço:

Cursos gratuitos de formação inicial e continuada - Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec)

Inscrições: de 24 a 27 de janeiro

Clique aqui para submeter a inscrição.

Confira os detalhes das capacitações:

Curso: Básico em manutenção de motocicletas

Turma 01: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino fundamental incompleto

Unidade do Centec: CVT São Viçosa do Ceará

Curso: Eletricidade básica residencial

Turma 01: 14h às 16h (Tarde)

Turma 02: 18h às 20h (Noite)

Turma 03: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental I e II incompletos e Ensino Médio incompleto

Unidade do Centec: CVT Brejo Santo, Ipaumirim, Maranguape

Curso: Excelência no atendimento ao cliente

Turma 01: 8h às 10h (Manhã)

Turma 02: 8h30 às 10h30 (Manhã)

Turma 03: 9h às 11h (Manhã)

Turma 04: 13h às 15h (Tarde)

Turma 05: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Unidade do Centec: CVT Aracoiaba, Fortaleza, Horizonte, Maranguape

Curso: Ferramentas digitais

Turma 01: 8h às 10h (Manhã)

Turma 02: 13h às 15h (Tarde)

Aulas: Segundas, quartas e sextas-feiras

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental II completo e Ensino Médio incompleto e completo

Pré-requisito: Noções de informática

Unidade do Centec: CVT Jucás, Quixeré

Curso: Fundamentos do empreendedorismo

Turma 01: 14h às 16h (Tarde)

Turma 02: 18h às 20h (Noite)

Turma 03: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 pessoas por turma

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino médio incompleto

Unidade do Centec: CVT Aracoiaba, Fortaleza, Quixeré



Curso: Manutenção e reparos de motor 125cc

Turma 01: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental I e II completos

Unidade do Centec: CVT Ipu

Curso: Noções de educação financeira pessoal e familiar

Turma 01: 14h às 16h (Tarde)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental I e II incompletos e completo

Unidade do Centec: CVT Limoeiro do Norte

Curso: Noções em excel e google planilhas

Turma 01: 14h às 16h (Tarde)

Turma 02: 18h às 20h (Noite)

Turma 03: 18h30 às 20h30 (Noite)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 60h

Escolaridade: Ensino Fundamental II completo ou Ensino médio incompleto ou complet

Pré-requisito: Possuir computador ou notebook com internet e conhecimentos básicos de internet

Unidade do Centec: CVT Fortim, Santa Quitéria

Curso: Noções de informática

Turma 01: 8h às 10h (Manhã)

Turma 02: 14h às 16h (Tarde)

Turma 03: 18h às 20h (Noite)

Turma 04: 18h às 20h (Noite)

Turma 05: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental II completo e Ensino Médio incompleto e completo

Pré-requisito: 0(a) aluno(a) deve ter computador ou notebook com internet

Unidade do Centec: CVT Campos Sales, Fortim, Granja, Piquet Carneiro

Curso: Noções de liderança e gestão de pessoas

Turma 01: 14h às 16h (Tarde)

Turma 02: 18h às 20h (Noite)

Turma 03: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 pessoas cada turma

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino médio completo

Unidade do Centec: CVT Granja, Iguatu, Jucás

Curso: Noções de nutrição e educação alimentar

Turma 01: 16h às 18h (Tarde)

Turma 02: 18h30 às 20h30 (Noite)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: ensino fundamental completo

Unidade do Centec: CVT São Benedito

Curso: Noções do operador de caixa

Turma 01: 8h às 10h (Manhã)

Turma 02: 8h30 às 10h30 (Manhã)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Unidade do Centec: CVT Maranguape, Mauriti



Curso: Norma Regulamentadora Nº 10 (NR-10)

Horário: 18h30 às 20h30 (Noite)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Pré-requisito: Curso para profissionais do setor elétrico predial e áreas afins

Unidade do Centec: CVT Missão Velha

Curso: Técnicas básicas de jardinagem

Turma 01: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino fundamental I e II incompletos ou completos

Unidade do Centec: CVT Ipu



Curso: Técnicas de instalações hidrossanitárias

Horário: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Pré-requisito: Curso para profissionais do setor de construção civil e áreas afins

Unidade do Centec: CVT Ipu

Curso: Técnicas de negociação e vendas

Turma 01: 16h às 18h (Tarde)

Turma 02: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 pessoas

Carga horária: 40h/a

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Unidade do Centec: CVT Limoeiro do Norte, Tauá



Curso: Técnicas do assistente administrativo

Turma 01: 8h às 10h (Manhã)

Turma 02: 8h às 12h (Manhã)

Turma 03: 8h30 às 10h30 (Manhã)

Turma 04: 14h às 16h (Tarde)

Turma 05: 14h às 16h (Tarde)

Turma 06: 14h às 18h (Tarde)

Turma 07: 18h às 20h (Noite)

Vagas: 60 vagas por turma

Carga horária: 40 h/a

Escolaridade: Pessoas cursando o 3o ano do Ensino Médio ou com Ensino Médio completo

Unidade do Centec: Boa Viagem, Brejo Santo, Campos Sales, Fortim, Massapê, Maranguape, Tauá.





